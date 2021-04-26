Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesinin pabucunu dama attı! İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay...

Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesinin pabucunu dama attı! Emine Ün'ün Instagram'ında ortaya çıkan Duru'nun güzelliği sosyal medya gündeminde... Anne-kızın benzerliğini görenler şaştı kaldı. 22 Eylül 2012 tarihinde işadamı Tolga Karakaş ile evlenen Emine Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Mavi gözleri ile yıllar önce de dikkatleri üzerine çeken Emine Ün'ün 2004 doğumlu olan kızı Duru, güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı. İşte sosyal medyanın konuştuğu anne-kız ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

26.04.2021 17:25 - Son Güncelleme: 26.04.2021 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





