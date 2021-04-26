RAMAZAN İMSAKİYE
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Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesinin pabucunu dama attı! İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay...

Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesinin pabucunu dama attı! Emine Ün'ün Instagram'ında ortaya çıkan Duru'nun güzelliği sosyal medya gündeminde... Anne-kızın benzerliğini görenler şaştı kaldı. 22 Eylül 2012 tarihinde işadamı Tolga Karakaş ile evlenen Emine Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Mavi gözleri ile yıllar önce de dikkatleri üzerine çeken Emine Ün'ün 2004 doğumlu olan kızı Duru, güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı. İşte sosyal medyanın konuştuğu anne-kız ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

26.04.2021 17:25 - Son Güncelleme: 26.04.2021 17:54
Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesinin pabucunu dama attı! İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay...

İŞTE EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU KINAY...

Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesinin pabucunu dama attı! Annesine olan benzerliği ile sosyal medya gündeminde yerini alan Duru, 2004 doğumlu...

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Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesinin pabucunu dama attı! İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay...

İşte Emine Ün'ün kızı Duru ve ünlülerin çocukları.

Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesinin pabucunu dama attı! İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay...

EMİNE ÜN

Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesinin pabucunu dama attı! İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay...

Emine Ün ve kızı Duru

Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesinin pabucunu dama attı! İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay...