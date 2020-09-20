Haberler Galeri Magazin Emine Ün'ün kızı Duru annesinin birebir aynısı! 'Su gibi bir genç kız olmuş'

Emine Ün'ün kızı Duru annesinin birebir aynısı! 'Su gibi bir genç kız olmuş'

Emine Ün Instagram'dan kızı Duru ile fotoğrafını paylaştı, görenler anne-kızın benzerliğine şaştı kaldı. 22 Eylül 2012 tarihinde işadamı Tolga Karakaş ile evlenen Emine Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Yıllar önce de güzel mavi gözleri ile dikkatleri üzerine çeken Ün, hala aynı güzellikte. 16 yaşındaki kızı Duru ile fotoğrafını paylaşan Emine Ün'e, 'İkiz gibisiniz maşallah', 'Su gibi bir genç kız olmuş' şeklinde yorumlar yapılıyor. İşte sosyal medyanın konuştuğu anne-kız ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

20.09.2020 09:29 - Son Güncelleme: 20.09.2020 09:49
Emine Ün'ün kızı Duru annesinin birebir aynısı! 'Su gibi bir genç kız olmuş'

Emine ün'ün kızı Duru kocaman oldu. 16 yaşındaki Duru annesine olan benzerliği ile sosyal medya gündeminde. İşte Emine Ün'ün kızı Duru ve ünlülerin çocukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emine Ün'ün kızı Duru annesinin birebir aynısı! 'Su gibi bir genç kız olmuş'

Meryem Uzerli ve kızı Lara

Emine Ün'ün kızı Duru annesinin birebir aynısı! 'Su gibi bir genç kız olmuş'
Emine Ün'ün kızı Duru annesinin birebir aynısı! 'Su gibi bir genç kız olmuş'
Emine Ün'ün kızı Duru annesinin birebir aynısı! 'Su gibi bir genç kız olmuş'

Demet Akalın ve kızı Hira

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Yeşilçam'ın güzel kadını, Kemal Sunal'ın efsane filmi...
Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Yeşilçam'ın güzel kadını, Kemal Sunal'ın efsane filmi...