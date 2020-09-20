Emine Ün'ün kızı Duru annesinin birebir aynısı! 'Su gibi bir genç kız olmuş'
Emine Ün Instagram'dan kızı Duru ile fotoğrafını paylaştı, görenler anne-kızın benzerliğine şaştı kaldı. 22 Eylül 2012 tarihinde işadamı Tolga Karakaş ile evlenen Emine Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Yıllar önce de güzel mavi gözleri ile dikkatleri üzerine çeken Ün, hala aynı güzellikte. 16 yaşındaki kızı Duru ile fotoğrafını paylaşan Emine Ün'e, 'İkiz gibisiniz maşallah', 'Su gibi bir genç kız olmuş' şeklinde yorumlar yapılıyor. İşte sosyal medyanın konuştuğu anne-kız ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
20.09.2020 09:29
- Son Güncelleme: 20.09.2020 09:49
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