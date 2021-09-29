Emine Ün'ün kızı Duru annesinin bire bir aynısı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı annesinin pabucunu dama attı
Emine Ün'ün kızı Duru annesinin bire bir aynısı! Ünlü oyuncu Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden dünayaya gelen kızı Duru Kınay, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Şimdilerde 16 yaşında bir genç kız olan Duru'nun annesi Emine Ün ile olan benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi. Emine Ün ve kızı için "Annesinin kopyası", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı Duru Kınay...
29.09.2021 23:44
- Son Güncelleme: 29.09.2021 23:45
Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Şimdilerde 16 yaşında bir genç kız olan Duru'nun annesi ile olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.