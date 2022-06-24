Emine Ün pembe mayosunu giydi! Plaj dans pistine döndü ortalık alev aldı! Bakın hangi ünlü isimle coştukça coştu

Ünlü oyuncu Emine Ün, İbrahim Erkal ile başrolünü üstlendiği Canısı filmiyle hafızlara kazınmıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Ün, özellikle kızı Duru Kınay ile sık sık gündem olmuştu.