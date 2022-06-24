Emine Ün pembe mayosunu giydi! Plaj dans pistine döndü ortalık alev aldı! Bakın hangi ünlü isimle coştukça coştu
Emine Ün pembe mayosunu giydi! Sıkı dostu Özlem Yıldız'la plajda coştukça coştu! İbrahim Erkal ile başrolünü üstlendiği Canısı filmiyle hafızlara kazınan Emine Ün, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Özlem Yıldız ise sıkı dostu Emine Ün'ü tatilde yalnız bırakmadı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ikiliden Yıldız, Ün ile plajda dans ettikleri anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Kısa sürede gündem olan paylaşım, adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan mayo ve bikinileriyle kamera karşısına geçen Özlem Yıldız ile Emine Ün'ün fit halleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Emine Ün ile Özlem Yıldız'ın sosyal medyayı sallayan o anları...
24.06.2022 20:20 - Son Güncelleme: 24.06.2022 20:23
Ünlü oyuncu Emine Ün, İbrahim Erkal ile başrolünü üstlendiği Canısı filmiyle hafızlara kazınmıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Ün, özellikle kızı Duru Kınay ile sık sık gündem olmuştu.
Ün, şimdi ise tatil görüntüleriyle çok konuşuldu. Havaların ısınmasıyla soluğu tatilde alan ünlü oyuncuya sıkı dostu Özlem Yıldız eşlik etti.
Kısa sürede gündem olan paylaşım, adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan mayo ve bikinileriyle kamera karşısına geçen Özlem Yıldız ile Emine Ün'ün fit halleri dikkatlerden kaçmadı.