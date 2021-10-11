Emine Ün kızıyla poz verdi 'anne - kız arasındaki yaş farkı kaç?' yorumları havada uçuştu! İşte güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay...
Emine Ün kızıyla poz verdi 'anne - kız arasındaki yaş farkı kaç?' yorumları havada uçuştu! Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay sosyal medya gündeminde. Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. 44 yaşındaki Emine Ün'ün 2004 doğumlu olan kızı Duru, güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı.
11.10.2021 13:01
- Son Güncelleme: 11.10.2021 13:10
Emine Ün kızıyla poz verdi 'anne - kız arasındaki yaş farkı kaç?' yorumları havada uçuştu! İşte güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...
Annesinin kaybıyla sarsılan model ve oyuncu Emine Ün, kendisini işine ve kızı Duru'ya adadı. Duru ile objektif karşısına geçen Emine Ün, bu anları sosyal medyada hesabından paylaştı.
Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte şimdilerde 17 yaşında olan, Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...