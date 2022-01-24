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Haberler Magazin Emine Ün kızı Duru'yla poz verdi kimse ayırt bile edemedi! Ana-kız birbirine rakip! Duru Kınay güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Emine Ün kızı Duru'yla poz verdi kimse ayırt bile edemedi! Ana-kız birbirine rakip! Duru Kınay güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Emine Ün kızıyla poz verdi 'anne - kız arasındaki yaş farkı kaç?' yorumları havada uçuştu! Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay sosyal medya gündeminde. Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. 44 yaşındaki Emine Ün'ün 2004 doğumlu olan kızı Duru, güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı.

24.01.2022 12:50 - Son Güncelleme: 24.01.2022 12:50
Emine Ün kızı Duru’yla poz verdi kimse ayırt bile edemedi! Ana-kız birbirine rakip! Duru Kınay güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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Emine Ün kızı Duru’yla poz verdi kimse ayırt bile edemedi! Ana-kız birbirine rakip! Duru Kınay güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. İşte başta Emine Ün'ün kızı olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Emine Ün kızı Duru’yla poz verdi kimse ayırt bile edemedi! Ana-kız birbirine rakip! Duru Kınay güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte şimdilerde 17 yaşında olan, Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...

Emine Ün kızı Duru’yla poz verdi kimse ayırt bile edemedi! Ana-kız birbirine rakip! Duru Kınay güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

ÜNLÜLERİN MERAK EDİLEN ÇOCUKLARI

SİBEL CAN VE KIZI MELİSA

Emine Ün kızı Duru’yla poz verdi kimse ayırt bile edemedi! Ana-kız birbirine rakip! Duru Kınay güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı.

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