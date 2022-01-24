Emine Ün kızı Duru'yla poz verdi kimse ayırt bile edemedi! Ana-kız birbirine rakip! Duru Kınay güzelliğiyle sosyal medyayı salladı
Emine Ün kızıyla poz verdi 'anne - kız arasındaki yaş farkı kaç?' yorumları havada uçuştu! Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay sosyal medya gündeminde. Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. 44 yaşındaki Emine Ün'ün 2004 doğumlu olan kızı Duru, güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı.
24.01.2022 12:50
- Son Güncelleme: 24.01.2022 12:50
Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte şimdilerde 17 yaşında olan, Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...