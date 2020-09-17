Emily Ratajkowski tecavüz itirafıyla şoke etti! İşte Emily'nin 2012 yılında dağ evinde yaşadığı iğrenç olay!
Ben Affleck ve Rosemund Pike'ın başrolünü oynadığı Kayıp Kız (Gone Girl) filminde Andie Hardy rolünü oynayan İngiliz-Amerikalı model Emily Ratajkowski, 8 yıl önce fotoğrafçı Jonathan Leder'in tecavüzüne mağruz kaldığını açıkladı. İğrenç olayın fotoğraf çekimleri esnasında Leder'in evinde meydana geldiğini söyleyen Ratajkowski, "Cinsel organıma dokunup zorla bana sahip oldu" ifadelerini kullandı.
17.09.2020 11:42
- Son Güncelleme: 17.09.2020 11:58
Yıldız model, dergi için çıplak fotoğraflarını çekecek olan Leder'in evine gittiğini evde iki çocuk bulunduğunu ve bir kadın makyajcının bulunduğunu söyledi. İlk önce iç çamaşırı çekimleri yaptıklarını arada bir dinlendiklerini akşam yemeği sırasında yemek yemediğini ama Leder'in kendisine dört bardak alkol doldurduğunu söyledi.
"KARŞI KOYMAMA RAĞMEN BANA SAHİP OLDU"
İç çamaşırı çekimi bittikten sonra Leder, kendisine tamamen çıplak poz vermesi gerektiğini söyledi. Çekimlerden sonra Leder, makyajcıya kendilerini yalnız bırakmalarını söyledi. Yıldız model "Makyajcı gittikten sonra Leder, cinsel organıma dokunup karşı koymama rağmen bana sahip oldu" dedi.
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