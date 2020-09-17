Emily Ratajkowski tecavüz itirafıyla şoke etti! İşte Emily'nin 2012 yılında dağ evinde yaşadığı iğrenç olay!

Yıldız model, dergi için çıplak fotoğraflarını çekecek olan Leder'in evine gittiğini evde iki çocuk bulunduğunu ve bir kadın makyajcının bulunduğunu söyledi. İlk önce iç çamaşırı çekimleri yaptıklarını arada bir dinlendiklerini akşam yemeği sırasında yemek yemediğini ama Leder'in kendisine dört bardak alkol doldurduğunu söyledi.