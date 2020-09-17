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Emily Ratajkowski tecavüz itirafıyla şoke etti! İşte Emily'nin 2012 yılında dağ evinde yaşadığı iğrenç olay!

Ben Affleck ve Rosemund Pike'ın başrolünü oynadığı Kayıp Kız (Gone Girl) filminde Andie Hardy rolünü oynayan İngiliz-Amerikalı model Emily Ratajkowski, 8 yıl önce fotoğrafçı Jonathan Leder'in tecavüzüne mağruz kaldığını açıkladı. İğrenç olayın fotoğraf çekimleri esnasında Leder'in evinde meydana geldiğini söyleyen Ratajkowski, "Cinsel organıma dokunup zorla bana sahip oldu" ifadelerini kullandı.

17.09.2020 11:42 - Son Güncelleme: 17.09.2020 11:58
Emily Ratajkowski tecavüz itirafıyla şoke etti! İşte Emily'nin 2012 yılında dağ evinde yaşadığı iğrenç olay!

İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski, yıllar sonra tecavüz itirafında bulundu. Ratajkowski, fotoğrafçı Jonathan Leder tarafından tacize uğradığını açıkladı.

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Emily Ratajkowski tecavüz itirafıyla şoke etti! İşte Emily'nin 2012 yılında dağ evinde yaşadığı iğrenç olay!

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Emily Ratajkowski, 2012 yılında fotoğrafçı Jonathan Leder tarafından tacize uğradığını ifade etti. Ratajkowski, New York Magazine için kaleme aldığı bir makalede, bir çekim için gittikleri evde Leder'ın kendisine tacizde bulunduğunu söyledi.

Emily Ratajkowski tecavüz itirafıyla şoke etti! İşte Emily'nin 2012 yılında dağ evinde yaşadığı iğrenç olay!

Emily, fotoğrafçının tacizden bir kaç yıl sonra bir kitap yayınladığını ve kitabında kendisinin rızasını almadan çıplak fotoğraflarını paylaştığını söyledi. 2012 yılında editoryal bir çekim için Leder'ın New York yakınlarındaki Catskill dağlarında bulunan evine gittiklerini belirtti.

Emily Ratajkowski tecavüz itirafıyla şoke etti! İşte Emily'nin 2012 yılında dağ evinde yaşadığı iğrenç olay!

Yıldız model, dergi için çıplak fotoğraflarını çekecek olan Leder'in evine gittiğini evde iki çocuk bulunduğunu ve bir kadın makyajcının bulunduğunu söyledi. İlk önce iç çamaşırı çekimleri yaptıklarını arada bir dinlendiklerini akşam yemeği sırasında yemek yemediğini ama Leder'in kendisine dört bardak alkol doldurduğunu söyledi.

Emily Ratajkowski tecavüz itirafıyla şoke etti! İşte Emily'nin 2012 yılında dağ evinde yaşadığı iğrenç olay!

"KARŞI KOYMAMA RAĞMEN BANA SAHİP OLDU"

İç çamaşırı çekimi bittikten sonra Leder, kendisine tamamen çıplak poz vermesi gerektiğini söyledi. Çekimlerden sonra Leder, makyajcıya kendilerini yalnız bırakmalarını söyledi. Yıldız model "Makyajcı gittikten sonra Leder, cinsel organıma dokunup karşı koymama rağmen bana sahip oldu" dedi.

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