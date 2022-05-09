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Haberler Magazin Emel Müftüoğlu'nun kızı bakın kim çıktı o da annesi gibi ünlü bir şarkıcı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören hayran kaldı

Emel Müftüoğlu'nun kızı bakın kim çıktı o da annesi gibi ünlü bir şarkıcı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören hayran kaldı

Emel Müftüoğlu'nun kızı bakın kim çıktı o da annesi gibi şarkıcı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı, gören hayran kaldı. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan 60 yaşındaki Emel Müftüoğlu'nun kızını görenler şaşıp kalıyor. Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı, en az annesi kadar ünlü bir şarkıcı...

09.05.2022 17:18 - Son Güncelleme: 09.05.2022 17:18
Emel Müftüoğlu’nun kızı bakın kim çıktı o da annesi gibi ünlü bir şarkıcı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören hayran kaldı

Emel Müftüoğlu'nun kızı bakın kim çıktı o da annesi gibi ünlü bir şarkıcı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı, gören hayran kaldı.

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Emel Müftüoğlu’nun kızı bakın kim çıktı o da annesi gibi ünlü bir şarkıcı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören hayran kaldı

Afyonkarahisarlı bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olan Emel Müftüoğlu, 1990 yılında çıkardığı 'Karlar Düşer' albümüyle müzik dünyasına adım attı.

Emel Müftüoğlu’nun kızı bakın kim çıktı o da annesi gibi ünlü bir şarkıcı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören hayran kaldı

Müftüoğlu'nun kızı Çağrı da annesinin yolundan gitti ve şarkıcı oldu. İşte başta Emel Mütfüoğlu olmak üzere ünlülerin çocukları...

Emel Müftüoğlu’nun kızı bakın kim çıktı o da annesi gibi ünlü bir şarkıcı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören hayran kaldı

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Emel Müftüoğlu’nun kızı bakın kim çıktı o da annesi gibi ünlü bir şarkıcı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören hayran kaldı

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