Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı'dan üzen haber! 'Tam bir korona belirtileriymiş ama covid değilmiş' diyen Elif Karlı dua istedi...

"Tam bir corona belirtileriymiş ayrıca ve bir kaç kez test yapıldı ki çok şükür covid yok. Cengiz'ciğim tedaviye cevap da veriyor enzimler düzeldi tüm değerler normale dönene kadar buradayız ve şimdi iyiyiz. Allaha şükür. Doktorlarımız 'bir kaç gün daha sürebilir' dedi. Merak eden herkese çok teşekkürler storym'de bilgilendirme yapacağım ara ara." dedi.