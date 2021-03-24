Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı'dan üzen haber! 'Tam bir korona belirtileriymiş ama covid değilmiş' diyen Elif Karlı dua istedi...
Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı'dan üzen haber! 'Tam bir korona belirtileriymiş ama covid değilmiş' diyen Elif Karlı eşi için dua istedi. Alişan ile Demet Akalın'ın programında eşi Cengiz Karlı'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren 90'lı yılların sevilen şarkıcılarından Elif Karlı, Instagram'dan da yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte iki defa anjiyo geçiren Cengiz Karlı'nın sağlık durumu hakkında eşi Elif Karlı'dan gelen açıklama...
Elif Karlı "1 aydır ilgilenip arayıp bilgisi olan arkadaş, dost ve akrabalarımız hariç DM mesajlarınıza toplu mesaj atmak istedim... Evet eşim 1 ay içerinde 2 kere anjiyografi işleminde stent taktırmıştı kalp damarlarına, bu yüzden rahatsız olan böbrek enzimlerinde artış göründü ve böbrekler yeterli görev yapamadığından dolayı da akciğerde su birikmiş ve nabız düşüklüğü, halsizlikle tekrar hastaneye kaldırdık. 3 gündür tedavi sürecindeyiz."
"Tam bir corona belirtileriymiş ayrıca ve bir kaç kez test yapıldı ki çok şükür covid yok. Cengiz'ciğim tedaviye cevap da veriyor enzimler düzeldi tüm değerler normale dönene kadar buradayız ve şimdi iyiyiz. Allaha şükür. Doktorlarımız 'bir kaç gün daha sürebilir' dedi. Merak eden herkese çok teşekkürler storym'de bilgilendirme yapacağım ara ara." dedi.