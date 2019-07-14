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Ela şarkısının rekor kırması sonrası Aleyna Tilki'den Reynmen'e olay gönderme

Youtuber Reynmen'in yeni şarkısı Ela, 10 dakikada yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşırken, kısa sürede YouTube trend listesinde de ilk sıraya yerleşti. Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela'nın klibi 24 saatten kısa sürede 13 milyondan fazla kez izlendi. Genç YouTuber Reynmen, yeni şarkısı 'Ela' ile Aleyna Tilki'yi bir kez daha tahtından etti. Reynmen'in Aleyna Tilki'yi tahtından indirmesi sonrası genç şarkıcı Aleyna Tilki'den olay bir gönderme geldi. İşte Reynmen - Aleyna Tilki çekişmesinin detayları...

14.07.2019 15:41 - Son Güncelleme: 14.07.2019 15:51
Ela şarkısının rekor kırması sonrası Aleyna Tilki'den Reynmen'e olay gönderme

Ünlü Youtuber Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela'nın klibi 24 saatten kısa sürede 13 milyondan fazla kez izlendi. YouTuber Reynmen, yeni şarkısıyla Aleyna Tilki'yi bir kez daha tahtından etti.

Ela şarkısının rekor kırması sonrası Aleyna Tilki'den Reynmen'e olay gönderme

Reynmen lakaplı Youtuber Yusuf Aktaş'ın yeni şarkısı Ela sosyal medyayı salladı.

Ela şarkısının rekor kırması sonrası Aleyna Tilki'den Reynmen'e olay gönderme

Reynmen, şarkısı Ela ile YouTube'da ilk gün izlenme rekorunu tazeledi.

Ela şarkısının rekor kırması sonrası Aleyna Tilki'den Reynmen'e olay gönderme

Derdim Olsun şarkısıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın yeni videosu Ela yüklenmesinin üzerinden 24 saat geçmeden 13 milyondan fazla kez izlendi.

Ela şarkısının rekor kırması sonrası Aleyna Tilki'den Reynmen'e olay gönderme

Reynmen'in Derdim Olsun şarkısı 24 saatte 11 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Ela, 10 dakikada yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşırken, kısa sürede YouTube trend listesinde de ilk sıraya yerleşti.

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