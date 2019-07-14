Ela şarkısının rekor kırması sonrası Aleyna Tilki'den Reynmen'e olay gönderme

Youtuber Reynmen'in yeni şarkısı Ela, 10 dakikada yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşırken, kısa sürede YouTube trend listesinde de ilk sıraya yerleşti. Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela'nın klibi 24 saatten kısa sürede 13 milyondan fazla kez izlendi. Genç YouTuber Reynmen, yeni şarkısı 'Ela' ile Aleyna Tilki'yi bir kez daha tahtından etti. Reynmen'in Aleyna Tilki'yi tahtından indirmesi sonrası genç şarkıcı Aleyna Tilki'den olay bir gönderme geldi. İşte Reynmen - Aleyna Tilki çekişmesinin detayları...

14.07.2019 15:41 - Son Güncelleme: 14.07.2019 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





