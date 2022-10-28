El bebek gül bebek yetişen Ferit meğer Suna'yla... Gerçek hikayeyi anlatan Yalı Çapkını dizisinin kitap özeti yayımlandı! Sonunu duyanlar kahroldu!
Yalı Çapkını dizisinin 6. bölümü 28 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Star'da yayınlanacak. Ferit ve Seyran'ın ilişkisi tam ısındı derken birbirlerinden iyice nefret etmeye başladılar. Yusuf'un çat kapı gelmesiyle Seyran'ın hayatı darma duman olurken, Ferit ise iyice kafayı kırıp Seyran'a müdahale etmeye başladı. Gerçek hikayeyi anlatan Yalı Çapkını dizisinin kitap özeti merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını kimin hikayesi? Sonu nasıl bitiyor?
Star'ın iddialı dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle izlenme rekorları kırıyor. Dizi, başladığı günden itibaren en çok konuşulan yapımlar arasında yer almayı başardı. Kısa sürede geniş izleyici kitlesine sahip olan fenomen dizi ile ilgili yazar Gülseren Budayıcıoğlu, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı.'' dedi. Dizinin takipçileri hikayenin gerçek sahiplerini araştırmaya koyulurken kitap özeti yayımlandı. Peki Yalı Çapkını dizisinin sonunda neler olacak? Yalı Çapkını dizisi, hangi kitaptan uyarlama? Yalı Çapkını dizisi kitap özeti var mı? İşte yanıtları...
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alan Yalı Çapkını dizisi ile ilgili detaylar seyircinin merakını cezbetti.
YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yusuf'un Seyran'ın eski sevgilisi olduğunu öğrenen Ferit, bu duruma bozulur. Yusuf'un ise Seyran'la konuşma ısrarı sürer. Seyran durumu açıklamak için Suna ile konuşması gerektiğini söyleyince Ferit kardeşlerin yalnız kalmasını sağlar. Gülgün'ün davetiyle Kazım ile beraber tüm aile Korhanları ziyarete gelir.