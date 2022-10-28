El bebek gül bebek yetişen Ferit meğer Suna'yla... Gerçek hikayeyi anlatan Yalı Çapkını dizisinin kitap özeti yayımlandı! Sonunu duyanlar kahroldu!

Star'ın iddialı dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle izlenme rekorları kırıyor. Dizi, başladığı günden itibaren en çok konuşulan yapımlar arasında yer almayı başardı. Kısa sürede geniş izleyici kitlesine sahip olan fenomen dizi ile ilgili yazar Gülseren Budayıcıoğlu, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı.'' dedi. Dizinin takipçileri hikayenin gerçek sahiplerini araştırmaya koyulurken kitap özeti yayımlandı. Peki Yalı Çapkını dizisinin sonunda neler olacak? Yalı Çapkını dizisi, hangi kitaptan uyarlama? Yalı Çapkını dizisi kitap özeti var mı? İşte yanıtları...