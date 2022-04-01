Ekrandakini unutun! Müge Anlı’dan ‘meraklı kedi’ pozu! Güzelliğiyle mest eden Müge’ye bakın spor tarzıyla kendine hayran bıraktı
Ekrandakini unutun! Müge Anlı'dan 'meraklı kedi' pozu! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla kendine hayran bıraktı. Ekrandakinin aksine spor tarzıyla kamera karşısına geçen Anlı, güzelliğiyle büyülerken paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın büyük beğeni toplayan o pozu...
01.04.2022 22:11 - Son Güncelleme: 01.04.2022 22:11
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, milyonların sevgisini kazandı.