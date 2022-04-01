RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ekrandakini unutun! Müge Anlı’dan ‘meraklı kedi’ pozu! Güzelliğiyle mest eden Müge’ye bakın spor tarzıyla kendine hayran bıraktı

Ekrandakini unutun! Müge Anlı’dan ‘meraklı kedi’ pozu! Güzelliğiyle mest eden Müge’ye bakın spor tarzıyla kendine hayran bıraktı

Ekrandakini unutun! Müge Anlı'dan 'meraklı kedi' pozu! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla kendine hayran bıraktı. Ekrandakinin aksine spor tarzıyla kamera karşısına geçen Anlı, güzelliğiyle büyülerken paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın büyük beğeni toplayan o pozu...

01.04.2022 22:11 - Son Güncelleme: 01.04.2022 22:11
Ekrandakini unutun! Müge Anlı’dan ‘meraklı kedi’ pozu! Güzelliğiyle mest eden Müge’ye bakın spor tarzıyla kendine hayran bıraktı

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, milyonların sevgisini kazandı.

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Ekrandakini unutun! Müge Anlı’dan ‘meraklı kedi’ pozu! Güzelliğiyle mest eden Müge’ye bakın spor tarzıyla kendine hayran bıraktı

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Anlı, kariyerinin yanı sıra geçen yıl radikal bir kararla açtığı sosyal medya hesabıyla da adından söz ettirdi.

Ekrandakini unutun! Müge Anlı’dan ‘meraklı kedi’ pozu! Güzelliğiyle mest eden Müge’ye bakın spor tarzıyla kendine hayran bıraktı

Sosyal medya hesabında yayınladığı hemen hemen her pozla dikkat çeken Anlı, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ekrandakini unutun! Müge Anlı’dan ‘meraklı kedi’ pozu! Güzelliğiyle mest eden Müge’ye bakın spor tarzıyla kendine hayran bıraktı

Ünlü sunucu, spor kıyafetleriyle asansörde verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekrandakini unutun! Müge Anlı’dan ‘meraklı kedi’ pozu! Güzelliğiyle mest eden Müge’ye bakın spor tarzıyla kendine hayran bıraktı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poz, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek gündem oldu.

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