Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'si Esin Civangil'in son haline bakın! İşte Ekmek Teknesi oyuncularının değişimleri...
Başrollerinde Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı Ekmek Teknesi dizisi bir döneme imzasını atmıştı. Hafızalara kazınan replikleri ve karakterleriyle Ekmek Teknesi pek çok genç yeteneğe ön ayak olmuştu. Onlardan biri de Esin Civangil'di. Güzelliği ve yeteneği ile adından söz ettiren Esin Civangil dizide 'Jale' ya da yayılan adıyla 'Lan Jale'yi canlandırmıştı. Ardından bazı yapımlarda rol alan Esin Civangil, şimdiler sakin bir hayat sürüyor. Esin Civangil'in son hali sizi çok şaşırtacak. Ancak sadece onun değil. İşte başta Ekmek Teknesi oyuncularının son halleri ve ünlüllerin yıllar içerisindeki değişimleri.
Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Dizinin başrollerinde Savaş Dinçel "Nusret Baba", Sermin Hürmeriç "Ayhan anne", Ahmet Yenilmez "Celal", Cem Kılıç "Korkut", senarist ve "Heredot Cevdet" rolünde ise Hasan Kaçan vardır.
ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ
Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran Pelin Karahan yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Pelin Karahan, geçirdiği estetik operasyonları sonucu ve yeni imajıyla takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı. Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak 35. yaşını kutlayan Pelin Karahan, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise tanınmakta zorlandı.
İmajını değiştirerek ve geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka biri olan Pelin Karahan paylaştığı fotoğrafa, "35 yaş mutluluğu" ifadelerini kullandı. Pelin Karahan'ın fotoğrafına bir takipçisi, "Pelin Hanım tanımakta zorlandım sizi ama fena olmamış yeni imajınız" ifadelerini kullandı.
İşte başta Pelin Karahan olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.