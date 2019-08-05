Ekin Mert Daymaz ile babası sosyal medyayı salladı: Öyle baba mı olur?
Ekin Mert Daymaz, düzgün fiziği ve yakışıklılığı ile beğenilen ünlü erkek oyuncular arasında... Kendisinden 10 yaş büyük sevgilisi Eliz Sakuçoğlu ile yaşadığı aşkla gündem olan genç oyuncu, ayrılığın ardından hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalmaya devam ediyor. 28 yaşındaki Ekin Mert Daymaz, Instagram'dan babası ile fotoğrafını, "Teşekkürler BABA, sayende hep fit olmam gerektiği için!!" notuyla paylaşınca olanlar oldu. Daymaz'ın babasının kaslı vücudu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Yaşına göre oldukça fit görünen baba için takipçilerden"Öyle baba mı olur?" yorumu geldi. İşte 'süper baba' olarak sosyal medyayı sallayan Ekin Mert Daymaz'ın babası ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...
05.08.2019 14:39
- Son Güncelleme: 05.08.2019 14:42
Ekin Mert Daymaz ve babası sosyal medyayı salladı. 28 yaşındaki yakışıklı oyuncu Daymaz, geçtiğimiz gün babasıyla çekildiği fotoğraflarını Instagram adresinden paylaştı. Baba - oğulun kas gösterisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.Ekin Mert Daymaz'ın babasının fit vücüdunu görenler, "Bu nasıl baba, öyle baba mı olur?" demekten kendilerini alıkoyamadı. İşte ünlü isimlerin akrabaları...
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