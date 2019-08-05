Ekin Mert Daymaz ile babası sosyal medyayı salladı: Öyle baba mı olur?

Ekin Mert Daymaz ve babası sosyal medyayı salladı. 28 yaşındaki yakışıklı oyuncu Daymaz, geçtiğimiz gün babasıyla çekildiği fotoğraflarını Instagram adresinden paylaştı. Baba - oğulun kas gösterisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.Ekin Mert Daymaz'ın babasının fit vücüdunu görenler, "Bu nasıl baba, öyle baba mı olur?" demekten kendilerini alıkoyamadı. İşte ünlü isimlerin akrabaları...