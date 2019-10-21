Efsane Yeşilçam filmi Kibar Feyzo'daki askerin son hali ortaya çıktı

Filmde baş kahraman Kibar Feyzo'nun rakiplerinden birisi olan Bilo karakterini ise "Bilo" sıfatı ile özdeşleşmiş usta oyuncu İlyas Salman canlandırmıştır. Ayrıca filmde İhsan Yüce, Hacı Hüso karakteri, Erdal Özyağcılar ise Zülfo karakterleri ile rol almışlardır.

Kibar Feyzo filmi, çekildiği yer itibari ile de kalitesini arttıran bir film olmuştur. Film, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir.