Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin çok özel fotoğrafları ilk kez yıllar sonra ortaya çıktı! İşte kimsenin görmediği o kareler

Türk dizi tarihinin sevilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vurdu. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin her bölümü izleyiciler tarafından heyecanla izleniyordu. Her bir karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları ortaya çıktı. İşte kimsenin görmediği o kareler... Kurtlar Vadisi, Osman Sınav'ın yarattığı Türkiye'nin politik konularını ele alan Türk film ve dizi serisidir. Serinin dizi ve filmlerinde birçok ünlü oyuncu oynamıştır. Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon dizisidir.

05.02.2020 17:30 - Son Güncelleme: 05.02.2020 17:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





