Efsane 2 isim yıllar sonra tekrar birlikte! Kurtlar Vadisi'nin Memati'siyle buluşunca ortalık adeta toz duman oldu! Sosyal medya patladı
Unutulmaz iki isim yıllar sonra yine yan yana! Kurtlar Vadisi'nin Memati'siyle buluştu sosyal medya yıkıldı. Eren ve Memati Kurtlar Vadisi'nin efsane isimleri arasında yer alıyor. Genellikle Memati Baş karakteri diziye damgasını vuran karakterlerden. Kurtlar Vadisi'nde 97 bölüm ve Pusu'da 162 bölüm süresince rol alan Gürkan Uygun Memati karakteriyle milyonların gönlüne taht kurdu. Diziden ayrılması ise bütün seyircileri kahreden gelişmelerden oldu. Aynı vakitte dizide Elif Eylül'ün kardeşi Eren Eylül karakterine yaşam veren Kerem Fırtına da dizinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sevilen iki karakteri canlandıran Gürkan Uygun ve Kerem Fırtına yan yana gelince dizinin izleyicileri fotoğraf altına binlerce yorum attı.
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isimlerinin bir araya geldiği ve sosyal medyadan paylaştığı kareler endeksin hayranları doğrultusundan takip ediliyor ve altına diziyle alakalı yorumlar yapılıyor. Eski dostlar gene bir arada geldi. Kurtlar Vadisi'nin Eren ve Memati'si yan yana gelince yorumlar sel oldu aktı. Ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde pek çok karakter çok sevildi. Genellikle evvelce Çakır'ın sonrasında da Polat Alemdar'ın sağ kolu olan Memati Baş endeksin en ilgi çeken karakteri arasındaydı. Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ve Eren Eylül karakterine yaşam veren Kerem Fırtına'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf endeksin hayranlarını eski günlere götürdü. Fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı.
Sevilen iki karakteri canlandıran Gürkan Uygun ve Kerem Fırtına yan yana gelince dizinin izleyicileri fotoğraf altına binlerce yorum attı.
Ve o kare...
Kurtlar Vadisi'nde 97 bölüm ve Pusu'da 162 bölüm boyunca rol alan Gürkan Uygun Memati karakteriyle milyonların gönlüne taht kurdu.