Efsane 2 isim yıllar sonra tekrar birlikte! Kurtlar Vadisi’nin Memati’siyle buluşunca ortalık adeta toz duman oldu! Sosyal medya patladı

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isimlerinin bir araya geldiği ve sosyal medyadan paylaştığı kareler endeksin hayranları doğrultusundan takip ediliyor ve altına diziyle alakalı yorumlar yapılıyor. Eski dostlar gene bir arada geldi. Kurtlar Vadisi'nin Eren ve Memati'si yan yana gelince yorumlar sel oldu aktı. Ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde pek çok karakter çok sevildi. Genellikle evvelce Çakır'ın sonrasında da Polat Alemdar'ın sağ kolu olan Memati Baş endeksin en ilgi çeken karakteri arasındaydı. Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ve Eren Eylül karakterine yaşam veren Kerem Fırtına'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf endeksin hayranlarını eski günlere götürdü. Fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı.