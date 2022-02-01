EDHO’nun yıldızı Camdaki Kız oyuncu kadrosuna dahil oldu! İnzivaya çekilen mafya babası ’Derviş Aslankaya’ karakteri bakın kim...

Turgay Tanülkü, körler okulu, Çocuk islahevleri ve Türkiye'de 11 tane Merkezi cezaevinde Tiyatro grupları kurmuştur. Bazı dönemler Dokuz Eylül, Bilkent, Kültür Üniversitelerinde, Konya, Kastamonu, Tokat, Isparta'da Tiyatro oluşumlarında çalıştı. Manisa'da Tiyatro çalışmalarına devam etti.

1987-1989 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünde Rol ve Sahne derslerinde öğretmenlik yaptı.

Halen Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Turgay Tanülkü, sinema filmlerinde ve dizi filmlerde rol aldı ve seslendirme çalışmaları yapmıştır.