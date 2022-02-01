EDHO'nun yıldızı Camdaki Kız oyuncu kadrosuna dahil oldu! İnzivaya çekilen mafya babası 'Derviş Aslankaya' karakteri bakın kim...
EDHO'nun yıldızı Camdaki Kız oyuncu kadrosuna dahil oldu! İnzivaya çekilen mafya babası 'Derviş Aslankaya' karakterine hayat verecek olan usta oyuncu gündeme bomba gibi düştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Şahin Ağa karakteri ile milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu Turgay Tanülkü, Camdaki Kız ile ekranlara dönüyor.
EDHO'nun yıldızı Camdaki Kız oyuncu kadrosuna dahil oldu! İnzivaya çekilen mafya babası 'Derviş Aslankaya' karakteri ile Turgay Tanülkü Camdaki Kız'da...
Camdaki Kız'ın 3 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Turgay Tanülkü, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan 'Derviş Aslankaya' karakterine hayat verecek.
TURGAY TANÜKÜLÜ KİMDİR?
Turgay Tanülkü, 18 Temmuz 1953 tarihinde Uşak'da doğmuştur. Tiyatro ile İlkokul sıralarında Halkevlerindeki çalışmalar sırasında tanıştı.
70li yıllarda Sinop ve Ulucanlar cezaevlerinde toplam 7 yıl hapis yattı.
Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1976 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yapmaya başladı.1970-1971yılları arasında Leningrad'da Leningrad Tiyatro Akademisinde Psikodrama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. 1983 yılından beri Tiyatro ve Psikodrama dersleri vermektedir.
Turgay Tanülkü, körler okulu, Çocuk islahevleri ve Türkiye'de 11 tane Merkezi cezaevinde Tiyatro grupları kurmuştur. Bazı dönemler Dokuz Eylül, Bilkent, Kültür Üniversitelerinde, Konya, Kastamonu, Tokat, Isparta'da Tiyatro oluşumlarında çalıştı. Manisa'da Tiyatro çalışmalarına devam etti.
1987-1989 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünde Rol ve Sahne derslerinde öğretmenlik yaptı.
Halen Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Turgay Tanülkü, sinema filmlerinde ve dizi filmlerde rol aldı ve seslendirme çalışmaları yapmıştır.