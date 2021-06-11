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EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener ile Deniz Uğur muradına erdi! İşte 'konuşmadan anlaşabiliyoruz' diyen çiftin nikahından kareler...

EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener ile Deniz Uğur muradına erdi! Daha önce verdiği bir röportajda Deniz Uğur hakkında, 'Konuşmadan anlaşabiliyoruz' diyen Erdinç Gülener, büyük aşkı Deniz Uğur ile Gökçeada'da evlendi. Sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti yakın dostları yalnız bırakmadı. İlk evliliğini 19 yaşında yapan 47 yaşındaki Deniz Uğur'un Poyraz, Engin ve Mina adında 3 çocuğu var.

11.06.2021 09:11 - Son Güncelleme: 11.06.2021 09:11
EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener ile Deniz Uğur muradına erdi! İşte 'konuşmadan anlaşabiliyoruz' diyen çiftin nikahından kareler...

EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener ile Deniz Uğur muradına erdi! Birisi EDHO ve Kurtlar Vadisi dizilerinin yıldızı diğeri ise ekranların güzel ismi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener ile Deniz Uğur muradına erdi! İşte 'konuşmadan anlaşabiliyoruz' diyen çiftin nikahından kareler...

2017'de Bir Deli Rüzgar dizisinde evli bir çifte hayat veren Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, Gökçeada'da nikah masasına oturdu. Uğur, nikahından mutlu anları da kişisel Instagram hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.

EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener ile Deniz Uğur muradına erdi! İşte 'konuşmadan anlaşabiliyoruz' diyen çiftin nikahından kareler...

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Deniz Uğur, dün Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da düzenlenen sade bir tören ile Erdinç Gülener'le evlendi. Gösterişten uzak bir nikah yapmak isteyen çift, gelinlik ve damatlık yerine daha sade kıyafetler tercih etti. Deniz Uğur, beyaz elbise ve spor ayakkabı tercih ederken Gülener de beyaz pantolon ve lacivert bir gömlek giydi.

EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener ile Deniz Uğur muradına erdi! İşte 'konuşmadan anlaşabiliyoruz' diyen çiftin nikahından kareler...

Deniz Uğur, nikah sonrası sosyal medya hesabından mutlu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener ile Deniz Uğur muradına erdi! İşte 'konuşmadan anlaşabiliyoruz' diyen çiftin nikahından kareler...

"DENİZ'İN NE YAPACAĞINI GÖZÜNDEN ANLIYORUM"

4 yıl önce Bir Deli Sevda dizisinde Deniz Uğur'la rol alan Erdinç Gülener, o dönem verdiği röportajda "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.