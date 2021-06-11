EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener ile Deniz Uğur muradına erdi! İşte 'konuşmadan anlaşabiliyoruz' diyen çiftin nikahından kareler...

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Deniz Uğur, dün Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da düzenlenen sade bir tören ile Erdinç Gülener'le evlendi. Gösterişten uzak bir nikah yapmak isteyen çift, gelinlik ve damatlık yerine daha sade kıyafetler tercih etti. Deniz Uğur, beyaz elbise ve spor ayakkabı tercih ederken Gülener de beyaz pantolon ve lacivert bir gömlek giydi.