EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener ile Deniz Uğur muradına erdi! İşte 'konuşmadan anlaşabiliyoruz' diyen çiftin nikahından kareler...
EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener ile Deniz Uğur muradına erdi! Daha önce verdiği bir röportajda Deniz Uğur hakkında, 'Konuşmadan anlaşabiliyoruz' diyen Erdinç Gülener, büyük aşkı Deniz Uğur ile Gökçeada'da evlendi. Sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti yakın dostları yalnız bırakmadı. İlk evliliğini 19 yaşında yapan 47 yaşındaki Deniz Uğur'un Poyraz, Engin ve Mina adında 3 çocuğu var.
SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER
Deniz Uğur, dün Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da düzenlenen sade bir tören ile Erdinç Gülener'le evlendi. Gösterişten uzak bir nikah yapmak isteyen çift, gelinlik ve damatlık yerine daha sade kıyafetler tercih etti. Deniz Uğur, beyaz elbise ve spor ayakkabı tercih ederken Gülener de beyaz pantolon ve lacivert bir gömlek giydi.
"DENİZ'İN NE YAPACAĞINI GÖZÜNDEN ANLIYORUM"
4 yıl önce Bir Deli Sevda dizisinde Deniz Uğur'la rol alan Erdinç Gülener, o dönem verdiği röportajda "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.