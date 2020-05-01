EDHO’nun Melike Meftun’u Selda Alkor: Avrupa’ya Amerika’ya baktıkça ülkemle gurur duyuyorum

Biz Kurtuluş mücadelesi vermiş bir milletiz. Tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inancım tam benim. Paylaşmayı bilen, dayanışma içinde bir ülke olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik bu dönemde. Gelenek-göreneklerimiz de, kültürümüz de bize birlik olmayı, dayanışma içinde yaşamayı öğretiyor. Bakın komşum kapımı çalıyor, 'Bir şeye ihtiyacınız var mı? Sizin için ne alabilirim marketten?' diye. Bu bile ne kadar yüce gönüllü olduğumuzu gösteren bir davranış."