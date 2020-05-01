EDHO’nun Melike Meftun’u Selda Alkor: Avrupa’ya Amerika’ya baktıkça ülkemle gurur duyuyorum
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Melike Meftun karakteri ile son olarak ekranlarda gördüğümüz usta sanatçı Selda Alkor, koronavirüs salgını nedeniyle iki aydır evinden çıkmadı. 77 yaşındaki usta oyuncu, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin verdiği mücadeleyi takdir etti. Alkor, "Dünyadaki ölüm ve vaka sayılarına bakınca ne kadar şanslı olduğumuzu görüyorum. Sağlık çalışanlarımız çok özel ve kıymetli. Avrupa'ya, Amerika'ya bakın! Biz sağlık alanında çok başarılıyız. Ülkemle ve sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyorum..." dedi.
Karantina günlerinde kimimiz kitap okuyoruz, kimimiz film izliyoruz. Bu koşullarda işe gitmek zorunda kalanları dışarıda tutuyorum elbette. Ama yaş sınırına takılmayanlar için bu süreç biraz daha kolay geçiyor diyebilirim. En azından arada bir temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için bile olsa dışarı çıkıp nefes alabiliyoruz. Tabii ki sosyal izolasyon kurallarına uyarak. Peki 65 yaş üstündekiler bu süreci nasıl geçiriyor? Nasıl bir ruh halindeler? Bunları konuşmak için 77 yaşını geride bırakmış Türk sinemasının usta oyuncusu Selda Alkor'u aradım. Bakın neler söyledi:
'BENCİL OLMAYALIM'
'İki aydır eşimle birlikte evdeyiz. Bir nevi gönüllü hapislik bizimkisi. Ama yapılan uyarıları dikkate almak zorundayız. Allah'ın bize verdiği bu canı en iyi şekilde korumalıyız. Özensiz davranamayız. 'Sıkıldım, biraz dışarı çıkayım' deyip bencillik de yapılmamalı. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Ben Allah'a şükrediyorum. Evim var, eşim var, onunla birlikte bu dönemi geçiriyorum.
Evde olduğum bu süre boyunca çok şey düşündüm, içime döndüm ben de herkes gibi. Zengin olmanın, fakir olmanın veya şan şöhret sahibi olmanın hiçbir önemi yokmuş. Hepimizi eşitledi bu salgın. İnsanoğluna büyük de bir ders verdi aslında. Hayatın, doğanın kıymetini bilmemiz gerektiğini bizlere bir kere daha hatırlattı. Dayanışmanın, aile olmanın, dostların ne kadar önemli olduğunu gördük. Olağanüstü bir ortamdayız ama asla umudumuzu yitirmemeliyiz.
Biz Kurtuluş mücadelesi vermiş bir milletiz. Tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inancım tam benim. Paylaşmayı bilen, dayanışma içinde bir ülke olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik bu dönemde. Gelenek-göreneklerimiz de, kültürümüz de bize birlik olmayı, dayanışma içinde yaşamayı öğretiyor. Bakın komşum kapımı çalıyor, 'Bir şeye ihtiyacınız var mı? Sizin için ne alabilirim marketten?' diye. Bu bile ne kadar yüce gönüllü olduğumuzu gösteren bir davranış."