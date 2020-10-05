EDHO’nun Kimsesiz Doğan’ı Ali Sürmeli’nin son durumu nasıl? Hıçkırık şikayetiyle gitti beyin kanaması ile...
Uzun yıllardır birçok projede yer alan oyuncu, en çok da Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi Pusu dizileriyle akıllarda kalıcı oldu. Kimsesiz Doğan karakteri ile EDHO hayranlarının beğenisini kazanan Ali Sürmeli, 27 Eylül Pazar günü kusma ve hıçkırık şikayetiyle acil servise gitti. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen usta oyuncu hemen ameliyata alındı. Peki, EDHO'nun Kimsesiz Doğan'ı Ali Sürmeli'nin son durumu nasıl? İşte son dakika Ali Sürmeli sağlık durumu bilgisi...
05.10.2020 11:51
- Son Güncelleme: 05.10.2020 12:13
ALİ SÜRMELİ'NİN SON DURUMU NASIL?
Sanatçının sağlık durumuyla ilgili Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, şunları söyledi: "Hastamız 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik. Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli'nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek. Kendisine acil şifalar diliyoruz."
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