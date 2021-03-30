EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba yeni mesleğinde çoktan usta oldu! '10 parmağında 10 marifet' dedirten Ozan'a en büyük destek eşinden!

EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba yeni mesleğinde çoktan usta oldu! '10 parmağında 10 marifet' dedirten Ozan'a en büyük destek eşinden! İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. EDHO'nun İlyas'ı hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Ozan Akbaba yeni mesleğinde oldukça başarılı. Son yaptığı paylaşımla dikkat çeken başarılı oyuncuya her konuda en büyük destekçisi olan eşi Buket Akbaba'dan, 'Emeğine sağlık ay can' yorumu gecikmedi. İşte Ozan Akbaba'nın yeni mesleği...

30.03.2021 12:03 - Son Güncelleme: 30.03.2021 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





