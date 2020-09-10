EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın istediği oldu! İşte Yunus Emre - Melissa Yıldırımer çiftinin oğlu Doğu...

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın istediği oldu! Önceki yıl Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa Yıldırımer'in verdiği bir röportajda Kaynarca'nın, "İleride benim gibi pişman olmamak için bir an önce çocuk yapın. Sette de bunu çok konuşuyoruz. Yunus Emre'nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum. 'Önce kariyer, sonra çocuk' nedir? Artık oyuncular çocuk da yapıyor, kariyer de. O yüzden Melissa sana, Yunus Emre'nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum ve şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bir çocuk yapın, Melissa ben de sana istediğin hediyeyi alayım." sözleri dikkat çekmişti.