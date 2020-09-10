EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın istediği oldu! İşte Yunus Emre - Melissa Yıldırımer çiftinin oğlu Doğu...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın en küçük üyesi dünyaya geldi. Dizide Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu dünyaya geldi. Mutlu haberi ilk paylaşan isim ise Ozan Akbaba'ydı. Müjdeli haber sonrası gözler Oktay Kaynarca'ya çevrildi. Nedeni ise, Kaynarca'nın verdiği bir röportajda çifte 'Çocuk yapın, benim gibi geç kalıp pişman olmayın' sözleri... Ve beklenen paylaşım geldi. Oktay Kaynarca Yunus Emre-Melissa Yıldırımer çiftinin oğulları Doğu'yu kucağına aldı. İsim babası da Kaynarca olan minik Doğu'yu görmeye hazır mısınız? İşte Yunus Emre - Melissa Yıldırımer çiftinin oğlu Doğu...
EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın istediği oldu! Önceki yıl Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa Yıldırımer'in verdiği bir röportajda Kaynarca'nın, "İleride benim gibi pişman olmamak için bir an önce çocuk yapın. Sette de bunu çok konuşuyoruz. Yunus Emre'nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum. 'Önce kariyer, sonra çocuk' nedir? Artık oyuncular çocuk da yapıyor, kariyer de. O yüzden Melissa sana, Yunus Emre'nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum ve şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bir çocuk yapın, Melissa ben de sana istediğin hediyeyi alayım." sözleri dikkat çekmişti.