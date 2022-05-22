EDHO’nun hanımağası Ceren Benderlioğlu fiziği ile kalpleri gümletti! Spor yaptığı anları paylaştı tam not aldı! Ağırlıkları böyle kaldırdı...

EDHO'nun hanımağası Ceren Benderlioğlu fiziği ile kalpleri gümletti! Spor yaptığı anları paylaştı tam not aldı! Ağırlıkları böyle kaldırdı...
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu sporunu yaparken o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. EDHO'nun hanımağası Benderlioğlu yakın zamanda ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak İçimizdeki Ateş dizisinin kadrosunda yer alıyor. Çekimleri devam ederken fırsat buldukça spora yönelen güzel oyuncu fiziği ile takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncunun makyajsız hali de dikkat çekti. İşte duru güzelliği ile oldukça beğenilen Ceren Benderlioğlu'nun spor yaptığı o anlar...
22.05.2022 23:35 - Son Güncelleme: 23.05.2022 00:08
Geçtiğimiz aylarda final yapan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu şimdilerde İçimizdeki Ateş adlı dizi için setlerde! Yine ATV'de yayınlanacak olan yeni dizinin kadrosuna katılan başarılı oyuncuya Burak Sevinç ve Gizem Arıkan gibi ünlü isimler de eşlik ediyor. 1 sezonluk aranın ardından setlere dönen Benderlioğlu sosyal medyada yaptığı son paylaşımla kalpleri gümletti.