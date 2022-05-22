EDHO’nun hanımağası Ceren Benderlioğlu fiziği ile kalpleri gümletti! Spor yaptığı anları paylaştı tam not aldı! Ağırlıkları böyle kaldırdı...

Geçtiğimiz aylarda final yapan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu şimdilerde İçimizdeki Ateş adlı dizi için setlerde! Yine ATV'de yayınlanacak olan yeni dizinin kadrosuna katılan başarılı oyuncuya Burak Sevinç ve Gizem Arıkan gibi ünlü isimler de eşlik ediyor. 1 sezonluk aranın ardından setlere dönen Benderlioğlu sosyal medyada yaptığı son paylaşımla kalpleri gümletti.