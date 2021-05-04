EDHO'nun fevri İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi sosyal medyayı salladı! '5 yıl önce paylaşmıştım yine paylaşayım' dedi gören hayran kaldı

EDHO'nun fevri İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi sosyal medyayı salladı! '5 yıl önce paylaşmıştım yine paylaşayım' notuyla takipçilerinin beğenisine sunduğu pozu gören sosyal medya kullanıcıları, "5 yıl önce nasıl harikaysa yine yeniden harika. Gülüşleriniz hiç solmasın." ,"Mutluluğunuz daim olsun" gibi yorumlarda bulunuyor. İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. 7. sezonda da Atv ekranlarında fırtınalar estirecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde İlyas ve ve eşi arasında yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte özel hayatıyla dikkat çeken Ozan Akbaba ve eşi Buket Akbaba başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eşleri...