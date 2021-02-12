EDHO'da Tipi'nin Gönül'üydü... Zara'nın bir de kardeşini görün! İlk bakışta kimse ayırt edemiyor...

EDHO'da Tipi'nin Gönül'üydü... Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden biri olan Zara şu sıralar geçirdiği değişimle gündemde. Bir dizi estetik operasyon geçiren ve güzelliğine güzellik katan Zara sosyal medyada da oldukça aktif. Zara'yı kız kardeşi Bahar'la yan yana görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte ilk bakışta kimsenin ayırt edemediği Zara ve kardeşi Bahar Yılmaz başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri..