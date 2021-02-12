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EDHO'da Tipi'nin Gönül'üydü... Zara'nın bir de kardeşini görün! İlk bakışta kimse ayırt edemiyor...

EDHO'da Tipi'nin Gönül'üydü... Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden biri olan Zara şu sıralar geçirdiği değişimle gündemde. Bir dizi estetik operasyon geçiren ve güzelliğine güzellik katan Zara sosyal medyada da oldukça aktif. Zara'yı kız kardeşi Bahar'la yan yana görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte ilk bakışta kimsenin ayırt edemediği Zara ve kardeşi Bahar Yılmaz başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri..

12.02.2021 15:35 - Son Güncelleme: 12.02.2021 16:26
EDHO'da Tipi'nin Gönül'üydü... Zara'nın bir de kardeşini görün! İlk bakışta kimse ayırt edemiyor...

EDHO'da Tipi'nin Gönül'üydü... 10 parmağında 10 marifet olan şarkıcı Zara Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Estetik iddiasıyla sık sık gündeme gelen Zara'nın kardeşi Bahar ile fotoğrafını görenler abla-kardeşin benzerliğine şaşırıyor.

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EDHO'da Tipi'nin Gönül'üydü... Zara'nın bir de kardeşini görün! İlk bakışta kimse ayırt edemiyor...

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara özel hayatı ile de oldukça merak edilen isimlerden.İşte başta Zara olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

EDHO'da Tipi'nin Gönül'üydü... Zara'nın bir de kardeşini görün! İlk bakışta kimse ayırt edemiyor...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

EDHO'da Tipi'nin Gönül'üydü... Zara'nın bir de kardeşini görün! İlk bakışta kimse ayırt edemiyor...
EDHO'da Tipi'nin Gönül'üydü... Zara'nın bir de kardeşini görün! İlk bakışta kimse ayırt edemiyor...