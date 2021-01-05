EDHO'da Kimsesiz Yaşar olarak destan yazmıştı! Olgun Şimşek ve eşinden kötü haber: Koronavirüse yakalandılar...
EDHO'da Kimsesiz Yaşar olarak destan yazmıştı! Olgun Şimşek ve eşinden kötü haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Gülben Ergen ve Aslı Tandoğan'dan gelen haberin ardından bu kez de Olgun Şimşek ve eşinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Önceki gün COVID 19 test sonucu pozitif çıktığı öğrenilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu Olgun Şimşek ve eşi Zeynep Kocabeyoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
EDHO'da Kimsesiz Yaşar olarak destan yazmıştı! Olgun Şimşek ve eşinden kötü haber: Koronavirüse yakalandılar... Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Kimsesiz Yaşr karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen oyuncu Olgun Şimşek ve eşinden gelen koronavirüs haberinin ardından çiftin sağlık durumu merak konusu oldu.
ASLI TANDOĞAN
Oyuncu Aslı Tandoğan, Instagram paylaşımıyla tüm ailesinin cenaze töreninde koronavirüse yakalandığını açıkladı. Oyuncu, 40 yaşında olan ve spor yapan eşinin ise hastalığı hastanede yatarak, çok ağır atlattığını belirtti. İki çocuk annesi Aslı Tandoğan, sözlerine şu ifadelerle devam etti...