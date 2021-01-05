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EDHO'da Kimsesiz Yaşar olarak destan yazmıştı! Olgun Şimşek ve eşinden kötü haber: Koronavirüse yakalandılar...

EDHO'da Kimsesiz Yaşar olarak destan yazmıştı! Olgun Şimşek ve eşinden kötü haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Gülben Ergen ve Aslı Tandoğan'dan gelen haberin ardından bu kez de Olgun Şimşek ve eşinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Önceki gün COVID 19 test sonucu pozitif çıktığı öğrenilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu Olgun Şimşek ve eşi Zeynep Kocabeyoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

05.01.2021 12:32 - Son Güncelleme: 05.01.2021 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





