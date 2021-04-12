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EDHO'da Bahar öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden!

EDHO'da Bahar öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden! Geçtiğimiz günlerde EDHO'dan beklenen atak geldi. Herkesin merak ettiği 'EDHO 7. sezon var mı?' sorusunun yanıtı ise dizinin yönetmeni Onur Tan tarafından netlik kazandı. Her bölümünde izleyicinin kafasında soru işaretleri bırakan EDHO 190. bölüm fragmanı yayınlandı. Reyting rekortmeni dizide bu hafta neler olacağı konusunda merak artarken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümde Hızır'ın önüne atlayarak kendi canını ortaya koyan Bahar Sincanlı karakteri gündeme bomba gibi düştü. Peki, EDHO'da Bahar ölüyor mu? İşte ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. yeni bölümde yaşanacaklar...

12.04.2021 13:37 - Son Güncelleme: 12.04.2021 14:51
EDHO'da Bahar öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden!

CEYLAN'DAN SONRA SIRA BAHAR'DA MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı yayınlandı.

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EDHO'da Bahar öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden!

Heyecanın arttığı EDHO 190. fragmanda Hızır Çakırbeyli'ye kurulan tuzak Bahar'ın sonu mu olacak?

EDHO'da Bahar öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden!

Kimsesiz Doğan'ın Hamdi Kormaz'ı astığı EDHO 189. son bölümde yaşananların ardından yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil'in EDHO'dan ayrılıp ayrılmayacağının yanı sıra, sevilen dizinin yeni sezonda da devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

EDHO'da Bahar öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden!

Atv'nin 6 sezondur devam eden ve adeta her hanede aileden biri gibi olan EDHO oyuncuları, 7. sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek.

EDHO'da Bahar öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden!

Müjdeli haberi Yönetmen Onur Tan verdi. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, önceki hafta Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in ayrılması, izleyenleri çok üzmüştü. Zaten kadın karakterlerin az olduğu diziden güçlü bir kadın oyuncu daha gidince EDHO hayranları bu durumdan pek de memnun olmadı.