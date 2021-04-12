EDHO'da Bahar öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden!
EDHO'da Bahar öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden! Geçtiğimiz günlerde EDHO'dan beklenen atak geldi. Herkesin merak ettiği 'EDHO 7. sezon var mı?' sorusunun yanıtı ise dizinin yönetmeni Onur Tan tarafından netlik kazandı. Her bölümünde izleyicinin kafasında soru işaretleri bırakan EDHO 190. bölüm fragmanı yayınlandı. Reyting rekortmeni dizide bu hafta neler olacağı konusunda merak artarken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümde Hızır'ın önüne atlayarak kendi canını ortaya koyan Bahar Sincanlı karakteri gündeme bomba gibi düştü. Peki, EDHO'da Bahar ölüyor mu? İşte ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. yeni bölümde yaşanacaklar...
Müjdeli haberi Yönetmen Onur Tan verdi. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, önceki hafta Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in ayrılması, izleyenleri çok üzmüştü. Zaten kadın karakterlerin az olduğu diziden güçlü bir kadın oyuncu daha gidince EDHO hayranları bu durumdan pek de memnun olmadı.