EDHO'da Bahar öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden!

EDHO'da Bahar öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına iki bomba birden! Geçtiğimiz günlerde EDHO'dan beklenen atak geldi. Herkesin merak ettiği 'EDHO 7. sezon var mı?' sorusunun yanıtı ise dizinin yönetmeni Onur Tan tarafından netlik kazandı. Her bölümünde izleyicinin kafasında soru işaretleri bırakan EDHO 190. bölüm fragmanı yayınlandı. Reyting rekortmeni dizide bu hafta neler olacağı konusunda merak artarken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümde Hızır'ın önüne atlayarak kendi canını ortaya koyan Bahar Sincanlı karakteri gündeme bomba gibi düştü. Peki, EDHO'da Bahar ölüyor mu? İşte ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. yeni bölümde yaşanacaklar...

12.04.2021 13:37 - Son Güncelleme: 12.04.2021 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





