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EDHO yeni bölümde yer yerinden oynayacak o başrol oyuncusundan beklenmeyen veda! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtecek!

EDHO yeni bölümde yer yerinden oynayacak o başrol oyuncusundan beklenmeyen veda iddiası gündeme bomba gibi düştü. 7. sona bomba gibi giriş yapması beklenen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm ile sezon finali yaptı. 200. bölüm ile Eylül ayında hayran kitlesinin karşısına çıkması beklenen EDHO yeni sezonda Ozan Akbaba'nın ayrılacağı iddia edildi. Tiyatro ve sinemaya olan tutkusu ile bilinen oyuncu Ozan Akbaba EDHO'dan ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi mi? İşte bugüne kadar birçok başarılı ismi oyuncu kadrosunda barındıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona dair kulislerde dolaşan iddialar ve ilk bölümü 8 Eylül 2015'te yayınlanan dizinin 'kimler geldi, kimler geçti' dedirten oyuncu kadrosu...

09.07.2021 13:38 - Son Güncelleme: 09.07.2021 13:43
EDHO yeni bölümde yer yerinden oynayacak o başrol oyuncusundan beklenmeyen veda! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtecek!

EDHO YENİ SEZONDA BEKLENMEYEN VEDA!

EDHO yeni bölümde yer yerinden oynayacak! Başrol oyuncularından Ozan Akbaba'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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EDHO yeni bölümde yer yerinden oynayacak o başrol oyuncusundan beklenmeyen veda! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtecek!

Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO)İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor. EDHO'nun 200. bölümünden sonra dizide olmayacağı belirtilen Ozan Akbaba'nın ayrılık nedeni de olukça merak ediliyor.

EDHO yeni bölümde yer yerinden oynayacak o başrol oyuncusundan beklenmeyen veda! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtecek!

İLYAS ÇAKIRBEYLİ EDHO'DAN AYRILDI MI?

İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

EDHO yeni bölümde yer yerinden oynayacak o başrol oyuncusundan beklenmeyen veda! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtecek!

EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'sinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı netlik kazandığı an haberi ve detayları takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

EDHO yeni bölümde yer yerinden oynayacak o başrol oyuncusundan beklenmeyen veda! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtecek!

EDHO'DA KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ...