EDHO yeni bölümde yer yerinden oynayacak o başrol oyuncusundan beklenmeyen veda! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtecek!

EDHO yeni bölümde yer yerinden oynayacak o başrol oyuncusundan beklenmeyen veda iddiası gündeme bomba gibi düştü. 7. sona bomba gibi giriş yapması beklenen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm ile sezon finali yaptı. 200. bölüm ile Eylül ayında hayran kitlesinin karşısına çıkması beklenen EDHO yeni sezonda Ozan Akbaba'nın ayrılacağı iddia edildi. Tiyatro ve sinemaya olan tutkusu ile bilinen oyuncu Ozan Akbaba EDHO'dan ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi mi? İşte bugüne kadar birçok başarılı ismi oyuncu kadrosunda barındıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona dair kulislerde dolaşan iddialar ve ilk bölümü 8 Eylül 2015'te yayınlanan dizinin 'kimler geldi, kimler geçti' dedirten oyuncu kadrosu...

09.07.2021 13:38 - Son Güncelleme: 09.07.2021 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





