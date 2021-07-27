Eda Taşpınar’ı hiç böyle görmediniz! Süper minisiyle masanın üzerine çıktı kurtlarını döktü dans şovu sosyal medyayı salladı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil için her yaz olduğu gibi bu sene de Yunanistan'ı tercih etti. Yaz aylarının gelmesiyle soluğu Yunanistan'ın eğlence adası olarak bilinen Mikanos'ta alan Taşpınar, burada geçirdiği eğlenceli anları da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak Taşpınar'ın son paylaşımı takipçilerinin şaşkına çevirdi. Taşpınar, eğlenmek için gittiği bir mekanda masanın üzerine çıkarak göbek attığı anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaştı. Yeşil süper mini elbisesi ile göbek atan ünlü ismin paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Eda Taşpınar'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
27.07.2021 22:08
- Son Güncelleme: 27.07.2021 22:47
Tatil için her yaz olduğu gibi bu sene de Yunanistan'ı tercih eden sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Eda Taşpınar'ın 'Türk'üz sonuçta' notunu düştüğü paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.