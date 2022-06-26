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Eda Taşpınar üstsüz güneşlendi! O anları sosyal medya hesabında paylaştı! Gören şaşıp kaldı herkes tek bir şeyi merak etti

Eda Taşpınar üstsüz güneşlendi! Mykonos tatiline hız kesmeden devam eden sosyetik isim Eda Taşpınar, buradan yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinili pozlarıyla çok konuşulan Taşpınar, bu kez üstsüz güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken herkes tek bir şeyi merak etti. İşte Eda Taşpınar'ın sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...

26.06.2022 21:00 - Son Güncelleme: 26.06.2022 21:02
Eda Taşpınar üstsüz güneşlendi! O anları sosyal medya hesabında paylaştı! Gören şaşıp kaldı herkes tek bir şeyi merak etti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, bikinili paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Eda Taşpınar üstsüz güneşlendi! O anları sosyal medya hesabında paylaştı! Gören şaşıp kaldı herkes tek bir şeyi merak etti

Mykonos tatiline hız kesmeden devam eden sosyetik isim Eda Taşpınar, buradan yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Eda Taşpınar üstsüz güneşlendi! O anları sosyal medya hesabında paylaştı! Gören şaşıp kaldı herkes tek bir şeyi merak etti

Fit hali ve bronz teniyle de dikkat çeken Taşpınar, bu kez üstsüz güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

Eda Taşpınar üstsüz güneşlendi! O anları sosyal medya hesabında paylaştı! Gören şaşıp kaldı herkes tek bir şeyi merak etti

Taşpınar, yaptığı paylaşımına "Asla unutma. 1 numaralı kural: Onların ne düşündüğünü umursama" notunu ekledi.

Eda Taşpınar üstsüz güneşlendi! O anları sosyal medya hesabında paylaştı! Gören şaşıp kaldı herkes tek bir şeyi merak etti

Yere yatarak güneşlendiği anlarda kameraya poz veren ünlü isim, bu paylaşımıyla da yine adından söz ettirdi.

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