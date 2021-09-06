Eda Taşpınar ‘Tatile devam’ dedi denizin ortasından paylaştı! Rengarenk küçük bikinisi olay oldu yine sosyal medyaya damga vurdu
Eda Taşpınar 'Tatile devam' dedi denizin ortasından paylaştı! Uzun süredir Yunanistan'da tatil yapan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Renkli küçük bikinisiyle objektif karşısına geçen Taşpınar, denizin ortasında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Bronz teni ve fit hali ile dikkat çeken sosyetik güzel, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı...
06.09.2021 20:35
- Son Güncelleme: 06.09.2021 20:35
Uzun süredir Yunanistan'da tatil yapan Eda Taşpınar, burada verdiği pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.