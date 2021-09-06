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Haberler Magazin Eda Taşpınar ‘Tatile devam’ dedi denizin ortasından paylaştı! Rengarenk küçük bikinisi olay oldu yine sosyal medyaya damga vurdu

Eda Taşpınar ‘Tatile devam’ dedi denizin ortasından paylaştı! Rengarenk küçük bikinisi olay oldu yine sosyal medyaya damga vurdu

Eda Taşpınar 'Tatile devam' dedi denizin ortasından paylaştı! Uzun süredir Yunanistan'da tatil yapan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Renkli küçük bikinisiyle objektif karşısına geçen Taşpınar, denizin ortasında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Bronz teni ve fit hali ile dikkat çeken sosyetik güzel, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı...

06.09.2021 20:35 - Son Güncelleme: 06.09.2021 20:35
Eda Taşpınar ‘Tatile devam’ dedi denizin ortasından paylaştı! Rengarenk küçük bikinisi olay oldu yine sosyal medyaya damga vurdu

Uzun süredir Yunanistan'da tatil yapan Eda Taşpınar, burada verdiği pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Eda Taşpınar ‘Tatile devam’ dedi denizin ortasından paylaştı! Rengarenk küçük bikinisi olay oldu yine sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sosyetik güzel, Instagram hesabında yaptığı tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Eda Taşpınar ‘Tatile devam’ dedi denizin ortasından paylaştı! Rengarenk küçük bikinisi olay oldu yine sosyal medyaya damga vurdu

İddialı tarzı ve cüretkar pozlarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran Taşpınar, son yayınladığı fotoğrafla yine sosyal medyaya damga vurdu.

Eda Taşpınar ‘Tatile devam’ dedi denizin ortasından paylaştı! Rengarenk küçük bikinisi olay oldu yine sosyal medyaya damga vurdu

Renkli küçük bikinisiyle objektif karşısına geçen Taşpınar, denizin ortasında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Bronz teni ve fit hali ile dikkat çeken sosyetik güzel, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Eda Taşpınar ‘Tatile devam’ dedi denizin ortasından paylaştı! Rengarenk küçük bikinisi olay oldu yine sosyal medyaya damga vurdu

İşte Eda Taşpınar'ın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...

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