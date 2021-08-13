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Eda Taşpınar bikini üstünü çıkardı kayalıklarda poz verdi! O paylaşımı olay oldu sosyal medya onu konuştu

Eda Taşpınar bikini üstünü çıkardı kayalıklarda poz verdi! Yaz aylarını Mikonos'ta geçiren sosyetik isim Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Taşpınar, deniz kenarındaki kayalıkların üzerinden bikini üstünü çıkararak verdiği pozu Instgaram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Eda Taşpınar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

13.08.2021 22:12 - Son Güncelleme: 13.08.2021 22:59
Eda Taşpınar bikini üstünü çıkardı kayalıklarda poz verdi! O paylaşımı olay oldu sosyal medya onu konuştu

Geçtiğimiz yaz koronavirüs salgını nedeniyle evinin çatısında güneşlenen sosyetik isim Eda Taşpınar, seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

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Eda Taşpınar bikini üstünü çıkardı kayalıklarda poz verdi! O paylaşımı olay oldu sosyal medya onu konuştu

Şimdilerde Mikonos'ta deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Eda Taşpınar bikini üstünü çıkardı kayalıklarda poz verdi! O paylaşımı olay oldu sosyal medya onu konuştu

İddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Taşpınar, son yayınladığı pozla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Eda Taşpınar bikini üstünü çıkardı kayalıklarda poz verdi! O paylaşımı olay oldu sosyal medya onu konuştu

Taşpınar, deniz kenarındaki kayalıkların üzerinden bikini üstünü çıkararak verdiği pozu Instgaram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Eda Taşpınar bikini üstünü çıkardı kayalıklarda poz verdi! O paylaşımı olay oldu sosyal medya onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, Eda Taşpınar'ın takipçilerini ikiye böldü.

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