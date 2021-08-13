Eda Taşpınar bikini üstünü çıkardı kayalıklarda poz verdi! O paylaşımı olay oldu sosyal medya onu konuştu
Eda Taşpınar bikini üstünü çıkardı kayalıklarda poz verdi! Yaz aylarını Mikonos'ta geçiren sosyetik isim Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Taşpınar, deniz kenarındaki kayalıkların üzerinden bikini üstünü çıkararak verdiği pozu Instgaram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Eda Taşpınar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
13.08.2021 22:12
- Son Güncelleme: 13.08.2021 22:59
Geçtiğimiz yaz koronavirüs salgını nedeniyle evinin çatısında güneşlenen sosyetik isim Eda Taşpınar, seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, Eda Taşpınar'ın takipçilerini ikiye böldü.