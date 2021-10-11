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Haberler Magazin Eda Ece'nin eski halini görünce aynı kişi olduğuna inanamıyor! Değişmeyen tek şey gözler estetik var mı yok mu bilinmez ama...

Eda Ece'nin eski halini görünce aynı kişi olduğuna inanamıyor! Değişmeyen tek şey gözler estetik var mı yok mu bilinmez ama...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Eda Ece. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile olan uzun süreli birlikteliğiyle sık sık magazin gündemine gelen Eda Ece'yi görenler şaştı kaldı. Sosyal medyada sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Eda Ece'nin eski hali sosyal medyanın gündeminde. Hayat Bilgisi dizisinde rol aldığı dönemdeki görüntüleri çok konuşulan Eda Ece'nin yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı. Aradaki fark sizi çok şaşırtacak. İşte başta Eda Ece olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

11.10.2021 12:28 - Son Güncelleme: 11.10.2021 12:28
Eda Ece’nin eski halini görünce aynı kişi olduğuna inanamıyor! Değişmeyen tek şey gözler estetik var mı yok mu bilinmez ama...

Şimdilerde kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor Eda Ece. Pis Yedili diziyle kariyerindeki çıkışı yakalayan Eda Ece özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla bolca adından söz ettiren bir isim.

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Eda Ece’nin eski halini görünce aynı kişi olduğuna inanamıyor! Değişmeyen tek şey gözler estetik var mı yok mu bilinmez ama...

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından biri olan Eda Ece, kariyerine adım attığı yıllardaki haliyle sosyal medyayı salladı.

Eda Ece’nin eski halini görünce aynı kişi olduğuna inanamıyor! Değişmeyen tek şey gözler estetik var mı yok mu bilinmez ama...

Yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Eda Ece bir süre önce 'Her yerim orijinal, hiç estetik yaptırmadım yemin ederim ama benden daha güzel kızlar var estetikli halleriyle.' demişti. İşte başta Eda Ece olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Eda Ece’nin eski halini görünce aynı kişi olduğuna inanamıyor! Değişmeyen tek şey gözler estetik var mı yok mu bilinmez ama...

Şeyma Subaşı

Eda Ece’nin eski halini görünce aynı kişi olduğuna inanamıyor! Değişmeyen tek şey gözler estetik var mı yok mu bilinmez ama...

Serenay Sarıkaya

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