Eda Ece ve Berk Oktay'la birlikte oynamıştı! Yakışıklı oyuncunun eşi rol arkadaşı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş! Kaşla göz arasında çocuk da yapmışlar

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından Murat Aygen'in eşi eşi rol arkadaşı çıktı. Mucize Doktor, Medcezir, Bodrum Masalı ve Kuzey Güney gibi dizilerde boy gösteren Aygen, meğer Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Nihan Aslı Elmas ile evlenmiş. 2010 yılında nikah masasına oturan ünlü çiftin bir de kız çocukları bulunuyor. İkilinin evli olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor. Eda Ece ve Berk Oktay'la birlikte aynı dizide oynamıştı! Meğer herkesçe tanınıyormuş! Kaşla göz arasında çocuk bile yapmışlar. İşte detaylar...