Ece Yaşar çimlere uzandı güzelliği ile herkesi büyüledi! ’Koçovalılar tatilde’ Çukur’un Karaca’sı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Çiçek gibi açtı

Yayınlandığı günden itibaren her hafta yeni bölümleriyle gündem olan ekranların sevilen dizisi Çukur geçtiğimiz yıl Haziran ayında final yapmıştı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Kubilay Aka, Necip Memili ve Öner Erkan'ın paylaştığı fenomen dizide Ece Yaşar da rol alıyordu.