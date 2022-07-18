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Haberler Magazin Ece Yaşar çimlere uzandı güzelliği ile herkesi büyüledi! 'Koçovalılar tatilde' Çukur'un Karaca'sı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Çiçek gibi açtı

Ece Yaşar çimlere uzandı güzelliği ile herkesi büyüledi! 'Koçovalılar tatilde' Çukur'un Karaca'sı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Çiçek gibi açtı

Çukur dizisinde canlandırdığı Karaca Koçovalı karakteriyle tanınan Ece Yaşar sosyal medya hesabından 1 milyon takipçi sayısına ulaştı. İnstagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Yaşar tatilde de paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Her paylaştığı fotoğrafa beğeni yağarken hayranlarından gelen yorumlar da güldürdü. Sevilen oyuncunun takipçileri 'Koçovalılar tatilde' , 'Karaca sen bir Koçovalısın kendine gel' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte olay yaratan Ece Yaşar paylaşımları...

18.07.2022 19:38 - Son Güncelleme: 18.07.2022 19:38
Ece Yaşar çimlere uzandı güzelliği ile herkesi büyüledi! ’Koçovalılar tatilde’ Çukur’un Karaca’sı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Çiçek gibi açtı

Yayınlandığı günden itibaren her hafta yeni bölümleriyle gündem olan ekranların sevilen dizisi Çukur geçtiğimiz yıl Haziran ayında final yapmıştı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Kubilay Aka, Necip Memili ve Öner Erkan'ın paylaştığı fenomen dizide Ece Yaşar da rol alıyordu.

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Ece Yaşar çimlere uzandı güzelliği ile herkesi büyüledi! ’Koçovalılar tatilde’ Çukur’un Karaca’sı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Çiçek gibi açtı

Çukur dizisinde Karaca rolü ile karşımıza çıkan Ece Yaşar başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Ece Yaşar çimlere uzandı güzelliği ile herkesi büyüledi! ’Koçovalılar tatilde’ Çukur’un Karaca’sı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Çiçek gibi açtı

Güzel oyuncu dizinin final yapmasının ardından bir çok projede yer aldı.

Ece Yaşar çimlere uzandı güzelliği ile herkesi büyüledi! ’Koçovalılar tatilde’ Çukur’un Karaca’sı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Çiçek gibi açtı

Popülerliği artan 28 yaşındaki oyuncu sosyal medyada da 1 milyon takipçi sayısına ulaştı.

Ece Yaşar çimlere uzandı güzelliği ile herkesi büyüledi! ’Koçovalılar tatilde’ Çukur’un Karaca’sı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Çiçek gibi açtı

İnstagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Ece Yaşar'ın tatil pozları sosyal medyayı salladı.

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