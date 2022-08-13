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Haberler Magazin Ece Sükan leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz verdi! Sosyal medyayı birbirine kattı! “Yolların kraliçesi”

Ece Sükan leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz verdi! Sosyal medyayı birbirine kattı! “Yolların kraliçesi”

Ece Sükan yolun ortasında leopar desenli bikinisi ile poz verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ece Sükan, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü model ve oyuncu Sükan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz veren Sükan, o kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Büyük ilgi gösterilen paylaşıma, Sükan'ın bir hayranı "Yolların kraliçesi" yorumunda bulundu. İşte Ece Sükan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

13.08.2022 01:46 - Son Güncelleme: 13.08.2022 01:46
Ece Sükan leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz verdi! Sosyal medyayı birbirine kattı! “Yolların kraliçesi”

Ankara Devlet Opera Balesi'nde 3 yıl bale eğitimi alan ve burada 2 yıl da oyunlarda yer alan Ece Sükan, 1998 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldu.

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Ece Sükan leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz verdi! Sosyal medyayı birbirine kattı! “Yolların kraliçesi”

Best Model of Turkey 1998 yarışmasında üçüncülük kazanan Sükan, kariyer yolculuğuna profesyonel mankenlik yaparak devam etti.

Ece Sükan leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz verdi! Sosyal medyayı birbirine kattı! “Yolların kraliçesi”

İlerleyen dönemlerde mankenlik kariyerine oyunculuğu da ekleyen Sükan, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ece Sükan leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz verdi! Sosyal medyayı birbirine kattı! “Yolların kraliçesi”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ece Sükan, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ece Sükan leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz verdi! Sosyal medyayı birbirine kattı! “Yolların kraliçesi”

Leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz veren Sükan, o kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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