Ece Sükan leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz verdi! Sosyal medyayı birbirine kattı! “Yolların kraliçesi”
Ece Sükan yolun ortasında leopar desenli bikinisi ile poz verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ece Sükan, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü model ve oyuncu Sükan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz veren Sükan, o kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Büyük ilgi gösterilen paylaşıma, Sükan'ın bir hayranı "Yolların kraliçesi" yorumunda bulundu. İşte Ece Sükan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
13.08.2022 01:46 - Son Güncelleme: 13.08.2022 01:46
Ankara Devlet Opera Balesi'nde 3 yıl bale eğitimi alan ve burada 2 yıl da oyunlarda yer alan Ece Sükan, 1998 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ece Sükan, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.