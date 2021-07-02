Ece Seçkin’den cüretkar paylaşım! İç çamaşırsız pozlarıyla olay olan şarkıcı bu kez siyah mini şortuyla şov yaptı

Ece Seçkin'den cüretkar paylaşım! Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez siyah mini şortuyla verdiği pozlarla çok konuşuldu. İç çamaşırsız giydiği pembe takımı ile uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ece Seçkin'in binlerce yorum ve beğeni alan o pozu…

02.07.2021 17:52 - Son Güncelleme: 02.07.2021 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





