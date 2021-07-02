Ece Seçkin’den cüretkar paylaşım! İç çamaşırsız pozlarıyla olay olan şarkıcı bu kez siyah mini şortuyla şov yaptı
Ece Seçkin'den cüretkar paylaşım! Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez siyah mini şortuyla verdiği pozlarla çok konuşuldu. İç çamaşırsız giydiği pembe takımı ile uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ece Seçkin'in binlerce yorum ve beğeni alan o pozu…
02.07.2021 17:52
- Son Güncelleme: 02.07.2021 18:23
Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez siyah mini şortuyla verdiği pozlarla çok konuşuldu.
İç çamaşırsız giydiği pembe takımı ile uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine olay oldu.
29 yaşındaki şarkıcı, derin dekolteli büstiyeri ve siya mini şortu ile verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Seçkin'in "Bir provadan bir provaya ışık hızıyla!" notunu eklediği paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Siyah mini şortu ile paylaşım yapan ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in fit hali ise dikkatlerden kaçmadı.