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Haberler Magazin Ece Seçkin yeni yıl pozuyla sosyal medyayı salladı! O detay dikkat çekti paylaşıma yorum yağdı ‘Altına bir şey giyseydin keşke...’

Ece Seçkin yeni yıl pozuyla sosyal medyayı salladı! O detay dikkat çekti paylaşıma yorum yağdı ‘Altına bir şey giyseydin keşke...’

Ece Seçkin yeni yıl pozuyla sosyal medyayı salladı! Eylül'de pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Seçkin, son olarak yılbaşı ağacının önünde verdiği pozla çok konuşuldu. Yeni yıl pozlarını Instagram hesabında yayınlayan Seçkin'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı fotoğrafı beğendi ancak bir kısmı Seçkin'in kıyafetine dikkat çekerek 'Altına bir şey giyseydin keşke', 'Neden hep donla?' gibi yorumlarda bulundu. İşte o pozlar...

28.12.2021 00:34 - Son Güncelleme: 28.12.2021 00:35
Ece Seçkin yeni yıl pozuyla sosyal medyayı salladı! O detay dikkat çekti paylaşıma yorum yağdı ‘Altına bir şey giyseydin keşke...’

Sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

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Ece Seçkin yeni yıl pozuyla sosyal medyayı salladı! O detay dikkat çekti paylaşıma yorum yağdı ‘Altına bir şey giyseydin keşke...’

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Seçkin, son olarak yılbaşı ağacının önünde verdiği pozla çok konuşuldu.

Ece Seçkin yeni yıl pozuyla sosyal medyayı salladı! O detay dikkat çekti paylaşıma yorum yağdı ‘Altına bir şey giyseydin keşke...’

Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu.

Ece Seçkin yeni yıl pozuyla sosyal medyayı salladı! O detay dikkat çekti paylaşıma yorum yağdı ‘Altına bir şey giyseydin keşke...’

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
Yeni yıl pozlarını Instagram hesabında yayınlayan Seçkin'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Ece Seçkin yeni yıl pozuyla sosyal medyayı salladı! O detay dikkat çekti paylaşıma yorum yağdı ‘Altına bir şey giyseydin keşke...’

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı fotoğrafı beğendi ancak bir kısmı Seçkin'in kıyafetine dikkat çekerek 'Altına bir şey giyseydin keşke', 'Neden hep donla?' gibi yorumlarda bulundu.

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