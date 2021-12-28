Ece Seçkin yeni yıl pozuyla sosyal medyayı salladı! O detay dikkat çekti paylaşıma yorum yağdı ‘Altına bir şey giyseydin keşke...’
Ece Seçkin yeni yıl pozuyla sosyal medyayı salladı! Eylül'de pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Seçkin, son olarak yılbaşı ağacının önünde verdiği pozla çok konuşuldu. Yeni yıl pozlarını Instagram hesabında yayınlayan Seçkin'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı fotoğrafı beğendi ancak bir kısmı Seçkin'in kıyafetine dikkat çekerek 'Altına bir şey giyseydin keşke', 'Neden hep donla?' gibi yorumlarda bulundu. İşte o pozlar...
28.12.2021 00:34
- Son Güncelleme: 28.12.2021 00:35
Sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Seçkin, son olarak yılbaşı ağacının önünde verdiği pozla çok konuşuldu.