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Ece Seçkin tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Ece: Düşenleri kaldıralım!

Ece Seçkin tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Sosyal medyayaı aktif kullanan Ece Seçkin, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Parlak ceketinin içine hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen ünlü popçu, verdiği iddialı pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. 'Düşenleri kaldıralım' diye Seçkin'in "Sürpriz geliyor" sözleri de hayranlarını heyecanlandırdı. İşte Ece Seçkin'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

21.01.2022 21:07 - Son Güncelleme: 21.01.2022 21:07
Ece Seçkin tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Ece: Düşenleri kaldıralım!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Ece Seçkin tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Ece: Düşenleri kaldıralım!

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ece Seçkin tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Ece: Düşenleri kaldıralım!

Parlak ceketinin içine hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen ünlü popçu, verdiği iddialı pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu.

Ece Seçkin tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Ece: Düşenleri kaldıralım!

'Düşenleri kaldıralım' diye Seçkin'in "Sürpriz geliyor" sözleri de hayranlarını heyecanlandırdı.

Ece Seçkin tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Ece: Düşenleri kaldıralım!

Öte yandan Seçkin'in siyah büstiyeri ile sere serpe uzanarak verdiği poz da çok konuşuldu.

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