Ece Seçkin sahneye sütyensiz çıktı! “Dün gece harikaydı” dedi konser kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu
Ece Seçkin sahneye sütyensiz çıktı! Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pembe mini elbisesi ile verdiği bir pozu "Evet doğru… Çocuk reyonundan giyiniyorum" notuyla paylaşmış ve gündem olmuştu. Konser turuna devam eden ünlü şarkıcıdan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Transparan pantolonunun üzerine sütyensiz giydiği siyah bistüyeri ile sahne alan Seçkin, konserde çekilen fotoğrafları Instagram hesabında yayınladı. Paylaşımının altına "Bu sefer çocuk reyonundan değil. Dün gece harikaydı" notunu düşen şarkıcı, sahne kıyafeti ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Ece Seçkin'in çok konuşulan sahne kostümü...
16.10.2021 23:41
- Son Güncelleme: 17.10.2021 00:08
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pembe mini elbisesi ile verdiği bir pozu "Evet doğru… Çocuk reyonundan giyiniyorum" notuyla paylaşmış ve gündem olmuştu. Konser turuna devam eden ünlü şarkıcıdan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi,