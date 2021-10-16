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Haberler Magazin Ece Seçkin sahneye sütyensiz çıktı! “Dün gece harikaydı” dedi konser kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu

Ece Seçkin sahneye sütyensiz çıktı! “Dün gece harikaydı” dedi konser kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu

Ece Seçkin sahneye sütyensiz çıktı! Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pembe mini elbisesi ile verdiği bir pozu "Evet doğru&hellip; Çocuk reyonundan giyiniyorum" notuyla paylaşmış ve gündem olmuştu. Konser turuna devam eden ünlü şarkıcıdan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Transparan pantolonunun üzerine sütyensiz giydiği siyah bistüyeri ile sahne alan Seçkin, konserde çekilen fotoğrafları Instagram hesabında yayınladı. Paylaşımının altına "Bu sefer çocuk reyonundan değil. Dün gece harikaydı" notunu düşen şarkıcı, sahne kıyafeti ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Ece Seçkin'in çok konuşulan sahne kostümü...

16.10.2021 23:41 - Son Güncelleme: 17.10.2021 00:08
Ece Seçkin sahneye sütyensiz çıktı! “Dün gece harikaydı” dedi konser kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pembe mini elbisesi ile verdiği bir pozu "Evet doğru… Çocuk reyonundan giyiniyorum" notuyla paylaşmış ve gündem olmuştu. Konser turuna devam eden ünlü şarkıcıdan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi,

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Ece Seçkin sahneye sütyensiz çıktı! “Dün gece harikaydı” dedi konser kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, dün gece verdiği konserden karelerini Instagram sayfasında yayınladı.

Ece Seçkin sahneye sütyensiz çıktı! “Dün gece harikaydı” dedi konser kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu

Transparan pantolonunun üzerine giydiği siyah bistüyeri ile sahne alan Seçkin, paylaşımının altına "Bu sefer çocuk reyonundan değil. Dün gece harikaydı" notunu ekledi.

Ece Seçkin sahneye sütyensiz çıktı! “Dün gece harikaydı” dedi konser kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu

Seçkin, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımının ardından bu kez konserin diğer yarısında tercih ettiği beyaz kombini ile olan fotoğraflarını yayınladı.

Ece Seçkin sahneye sütyensiz çıktı! “Dün gece harikaydı” dedi konser kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu

Beyaz büstiyeri ve mini şortuyla boy gösteren Seçkin'in bu kombini de en az bir önceki kadar yoğun ilgi gördü.

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