Ece Seçkin öyle hareketler yaptı ki ağızları açık bıraktı! Kalça ve bacak çalıştı sosyal medyayı salladı ‘Minicik olabilirim ama...’
Ece Seçkin öyle hareketler yaptı ki ağızları açık bıraktı! Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bu kez fit haliyle adından söz ettirdi. Spor taytıyla objektif karşısına geçen Seçkin, kalça ve bacak çalıştığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. 'Minicik olabilirim ama çok güçlüyüm' diyen şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü notla ise dikkat çekti. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...
06.01.2022 00:18
- Son Güncelleme: 06.01.2022 00:34
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.