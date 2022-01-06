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Ece Seçkin öyle hareketler yaptı ki ağızları açık bıraktı! Kalça ve bacak çalıştı sosyal medyayı salladı ‘Minicik olabilirim ama...’

Ece Seçkin öyle hareketler yaptı ki ağızları açık bıraktı! Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bu kez fit haliyle adından söz ettirdi. Spor taytıyla objektif karşısına geçen Seçkin, kalça ve bacak çalıştığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. 'Minicik olabilirim ama çok güçlüyüm' diyen şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü notla ise dikkat çekti. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...

06.01.2022 00:18 - Son Güncelleme: 06.01.2022 00:34
Ece Seçkin öyle hareketler yaptı ki ağızları açık bıraktı! Kalça ve bacak çalıştı sosyal medyayı salladı ‘Minicik olabilirim ama...’

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Ece Seçkin öyle hareketler yaptı ki ağızları açık bıraktı! Kalça ve bacak çalıştı sosyal medyayı salladı ‘Minicik olabilirim ama...’

Ünlü oyuncu, spor salonunda kalça ve bacak çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ece Seçkin öyle hareketler yaptı ki ağızları açık bıraktı! Kalça ve bacak çalıştı sosyal medyayı salladı ‘Minicik olabilirim ama...’

Siyah spor taytıyla kamera karşısına geçen Seçkin, paylaşımının altına ise "48 kiloyum ben. Minicik olabilirim ama çok güçlüyüm. Bunun için çok ama çok çalıştım" notunu ekledi.

Ece Seçkin öyle hareketler yaptı ki ağızları açık bıraktı! Kalça ve bacak çalıştı sosyal medyayı salladı ‘Minicik olabilirim ama...’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Seçkin yaptığı zor hareketler ağızları açık bıraktı.

Ece Seçkin öyle hareketler yaptı ki ağızları açık bıraktı! Kalça ve bacak çalıştı sosyal medyayı salladı ‘Minicik olabilirim ama...’

Ünlü şarkıcı için "Bravo", "Gerçekten güçlüsün" yorumları yapıldı. Seçkin'in fit hali de takipçilerinden tam not aldı.

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