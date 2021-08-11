Ece Seçkin mor saçlarını mor bikiniyle kombinledi! Cüretkar pozlarını yayınladı ortalık karıştı ‘Abla yanlışlıkla attın herhalde’
Ece Seçkin mor saçlarını mor bikiniyle kombinledi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin daha önce iç çamaşırsız yaptığı paylaşımla uzun süre gündem olmuştu. Seçkin, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Genç şarkıcı, mor bikinisi ile karavanda verdiği pozları Intagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oldukça iddialı pozlarını sosyal medya hesabında yayınlayan Seçkin'e bir takipçisi 'Abla yanlışlıkla attın herhalde' yorumunda bulundu. İşte Ece Seçkin'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
11.08.2021 20:11
- Son Güncelleme: 20.08.2021 15:29
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcı Ece Seçkin, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Ece Seçkin'in paylaşımına mor kalplerle karşılık verirken bir kısmı şarkıcının pozlarını fazla cüretkar buldu.