Ece Seçkin iç çamaşırlı pozlarıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu! Sosyal medyayı yıkıp geçen Ece’ye yorum üstüne yorum yağdı!
Ece Seçkin iç çamaşırlı pozlarıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu! Pop müziğinin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Daha önce de koronavirüse yakalanan şarkıcı, "Hello Covid" diyerek testinin pozitif çıktığını açıkladı. Seçkin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu paylaşımda tercih ettiği fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı. İç çamaşırıyla poz veren şarkıcıya yorum üstüne yorum yağdı. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...
02.02.2022 23:55
- Son Güncelleme: 03.02.2022 00:29
Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Ece Seçkin, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.