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Haberler Magazin Ece Seçkin iç çamaşırlı pozlarıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu! Sosyal medyayı yıkıp geçen Ece’ye yorum üstüne yorum yağdı!

Ece Seçkin iç çamaşırlı pozlarıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu! Sosyal medyayı yıkıp geçen Ece’ye yorum üstüne yorum yağdı!

Ece Seçkin iç çamaşırlı pozlarıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu! Pop müziğinin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Daha önce de koronavirüse yakalanan şarkıcı, "Hello Covid" diyerek testinin pozitif çıktığını açıkladı. Seçkin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu paylaşımda tercih ettiği fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı. İç çamaşırıyla poz veren şarkıcıya yorum üstüne yorum yağdı. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...

02.02.2022 23:55 - Son Güncelleme: 03.02.2022 00:29
Ece Seçkin iç çamaşırlı pozlarıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu! Sosyal medyayı yıkıp geçen Ece’ye yorum üstüne yorum yağdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Ece Seçkin, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Ece Seçkin iç çamaşırlı pozlarıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu! Sosyal medyayı yıkıp geçen Ece’ye yorum üstüne yorum yağdı!

Instagram hesabında bir paylaşımda bulunan ünlü popçu, "Hello Covid" diyerek testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ece Seçkin iç çamaşırlı pozlarıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu! Sosyal medyayı yıkıp geçen Ece’ye yorum üstüne yorum yağdı!

Seçkin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu paylaşımda tercih ettiği fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı.

Ece Seçkin iç çamaşırlı pozlarıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu! Sosyal medyayı yıkıp geçen Ece’ye yorum üstüne yorum yağdı!

YORUM YAĞDI!
İç çamaşırıyla poz veren şarkıcıya yorum üstüne yorum yağdı.

Ece Seçkin iç çamaşırlı pozlarıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu! Sosyal medyayı yıkıp geçen Ece’ye yorum üstüne yorum yağdı!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; Seçkin hayranları şarkıcıya hem 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu hem de iddialı pozlar hakkında yorum yaptı.

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