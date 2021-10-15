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Ece Seçkin evlense de durmuyor bu kez mini giydi ama ne mini çocuk reyonundan! Ortalığı yaktı geçti

Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez itirafıyla gündemde...Geçtiğimiz ay Çağrı Terlemez ile hayatını birleştiren Ece Seçkin, iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce iç çamaşırsız fotoğraflarıyla gündemi epey meşgul eden Ece Seçkin bu kez hem süper minisi hem de itirafıyla çok konuşuldu. İşte Ece Seçkin'in olay yaratan o paylaşımı...

15.10.2021 09:04 - Son Güncelleme: 15.10.2021 09:06
Ece Seçkin evlense de durmuyor bu kez mini giydi ama ne mini çocuk reyonundan! Ortalığı yaktı geçti

Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Pembe elbiseli pozunu paylaşan Ece Seçkin, itirafıyla takipçilerini şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Seçkin evlense de durmuyor bu kez mini giydi ama ne mini çocuk reyonundan! Ortalığı yaktı geçti

Pilot Çağrı Terlemez ile 15 Eylül'de nikah masasına oturan Ece Seçkin pembe elbiseli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Ece Seçkin evlense de durmuyor bu kez mini giydi ama ne mini çocuk reyonundan! Ortalığı yaktı geçti

Ece Seçkin, 15 Eylül tarihinde Pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle düğünü erteleyen çift, nihayet planladıkları düğünü gerçekleştirerek evlenmişlerdi.

Ece Seçkin evlense de durmuyor bu kez mini giydi ama ne mini çocuk reyonundan! Ortalığı yaktı geçti

Yakınları ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı çift, Beykoz'daki bir mekanda hayatlarını birleştirmişti.

Ece Seçkin evlense de durmuyor bu kez mini giydi ama ne mini çocuk reyonundan! Ortalığı yaktı geçti

30 yaşındaki Seçkin, düğününden günler önce hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini İzmir konserinin ardından hayranına armağan etmişti.

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