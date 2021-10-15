Ece Seçkin evlense de durmuyor bu kez mini giydi ama ne mini çocuk reyonundan! Ortalığı yaktı geçti
Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez itirafıyla gündemde...Geçtiğimiz ay Çağrı Terlemez ile hayatını birleştiren Ece Seçkin, iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce iç çamaşırsız fotoğraflarıyla gündemi epey meşgul eden Ece Seçkin bu kez hem süper minisi hem de itirafıyla çok konuşuldu. İşte Ece Seçkin'in olay yaratan o paylaşımı...
15.10.2021 09:04
- Son Güncelleme: 15.10.2021 09:06
Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Pembe elbiseli pozunu paylaşan Ece Seçkin, itirafıyla takipçilerini şaşırttı.
Pilot Çağrı Terlemez ile 15 Eylül'de nikah masasına oturan Ece Seçkin pembe elbiseli pozunu Instagram hesabından paylaştı.
Ece Seçkin, 15 Eylül tarihinde Pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle düğünü erteleyen çift, nihayet planladıkları düğünü gerçekleştirerek evlenmişlerdi.