Ece Seçkin annesiyle paylaştı görenler inanamadı hangisi anne hangisi kızı! Ablası sandılar güzelliğiyle kızını solladı geçti
30 yaşındaki ünlü şarkıcı Ece Seçkin son dönemin parlayan isimlerinden biri. Türkçe popun yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Ece Seçkin, 2 milyona yakın takipçisi bulunan Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Anneler gününde annesiyle birlikte paylaşım yapan Ece Seçkin, herkesi şaşkına çevirdi. Ece Seçkin'in annesi gencecik görüntüsüyle kızını gölgede bırakırken, güzelliğiyle de kızını solladı geçti. İşte başta Ece Seçkin olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
09.05.2022 16:49 - Son Güncelleme: 09.05.2022 16:49
2021 senesinin Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.
Ece Seçkin annesiyle pozuru "İkizim. Allah seni başımdan eksik etmesin" notuyla paylaştı. Anne-kızın aşırı benzerliğine "Yok artık" yorumları yapıldı.
İşte başta Ece Seçkin olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.