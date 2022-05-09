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Haberler Magazin Ece Seçkin annesiyle paylaştı görenler inanamadı hangisi anne hangisi kızı! Ablası sandılar güzelliğiyle kızını solladı geçti

Ece Seçkin annesiyle paylaştı görenler inanamadı hangisi anne hangisi kızı! Ablası sandılar güzelliğiyle kızını solladı geçti

30 yaşındaki ünlü şarkıcı Ece Seçkin son dönemin parlayan isimlerinden biri. Türkçe popun yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Ece Seçkin, 2 milyona yakın takipçisi bulunan Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Anneler gününde annesiyle birlikte paylaşım yapan Ece Seçkin, herkesi şaşkına çevirdi. Ece Seçkin'in annesi gencecik görüntüsüyle kızını gölgede bırakırken, güzelliğiyle de kızını solladı geçti. İşte başta Ece Seçkin olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

09.05.2022 16:49 - Son Güncelleme: 09.05.2022 16:49
Ece Seçkin annesiyle paylaştı görenler inanamadı hangisi anne hangisi kızı! Ablası sandılar güzelliğiyle kızını solladı geçti

Şarkıcı Ece Seçkin iddialı tarzıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Seçkin annesiyle paylaştı görenler inanamadı hangisi anne hangisi kızı! Ablası sandılar güzelliğiyle kızını solladı geçti

2021 senesinin Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

Ece Seçkin annesiyle paylaştı görenler inanamadı hangisi anne hangisi kızı! Ablası sandılar güzelliğiyle kızını solladı geçti

Ece Seçkin son olarak annesiyle pozunu paylaşınca olay oldu.

Ece Seçkin annesiyle paylaştı görenler inanamadı hangisi anne hangisi kızı! Ablası sandılar güzelliğiyle kızını solladı geçti

Ece Seçkin annesiyle pozuru "İkizim. Allah seni başımdan eksik etmesin" notuyla paylaştı. Anne-kızın aşırı benzerliğine "Yok artık" yorumları yapıldı.

İşte başta Ece Seçkin olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

Ece Seçkin annesiyle paylaştı görenler inanamadı hangisi anne hangisi kızı! Ablası sandılar güzelliğiyle kızını solladı geçti

Oktay Kaynarca

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