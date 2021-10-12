Ece Ronay tacizle suçlamıştı! Mehmet Ali Erbil’den günler sonra flaş hamle! “Bir tek yanlışım o” dedi özür diledi
Ece Ronay tacizle suçlamıştı! Ece Ronay'ın taciz iddiasında bulunduğu ve mahkemeye başvurarak hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdığı ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, günler sonra yeni bir açıklamada bulundu. İbrahim Tatlıses'in konseri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbil, taciz iddiasıyla ilgili "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım" diyerek özür diledi. İşte Mehmet Ali Erbil'in o açıklaması...
12.10.2021 21:02
- Son Güncelleme: 12.10.2021 21:25
Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i taciz ile suçlamıştı. Taciz iddiasıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, günler sonra yeni bir açıklamada bulundu.
Ünlü şovmen sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses'in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.