Ece Ronay tacizle suçlamıştı! Mehmet Ali Erbil’den günler sonra flaş hamle! “Bir tek yanlışım o” dedi özür diledi

"SOSYAL MEDYADA YÜRÜMEYECEĞİM"

Erbil, "Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin" diyen bir basın mensubuna ise "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip..." diyerek karşılık verdi.