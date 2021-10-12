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Ece Ronay tacizle suçlamıştı! Mehmet Ali Erbil’den günler sonra flaş hamle! “Bir tek yanlışım o” dedi özür diledi

Ece Ronay tacizle suçlamıştı! Ece Ronay'ın taciz iddiasında bulunduğu ve mahkemeye başvurarak hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdığı ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, günler sonra yeni bir açıklamada bulundu. İbrahim Tatlıses'in konseri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbil, taciz iddiasıyla ilgili "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım" diyerek özür diledi. İşte Mehmet Ali Erbil'in o açıklaması...

12.10.2021 21:02 - Son Güncelleme: 12.10.2021 21:25
Ece Ronay tacizle suçlamıştı! Mehmet Ali Erbil’den günler sonra flaş hamle! “Bir tek yanlışım o” dedi özür diledi

Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i taciz ile suçlamıştı. Taciz iddiasıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, günler sonra yeni bir açıklamada bulundu.

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Ece Ronay tacizle suçlamıştı! Mehmet Ali Erbil’den günler sonra flaş hamle! “Bir tek yanlışım o” dedi özür diledi

Ünlü şovmen sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses'in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ece Ronay tacizle suçlamıştı! Mehmet Ali Erbil’den günler sonra flaş hamle! “Bir tek yanlışım o” dedi özür diledi

ÖZÜR DİLEDİ!
Ünlü şovmen, "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani" ifadelerini kullandı.

Ece Ronay tacizle suçlamıştı! Mehmet Ali Erbil’den günler sonra flaş hamle! “Bir tek yanlışım o” dedi özür diledi

"SOSYAL MEDYADA YÜRÜMEYECEĞİM"
Erbil, "Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin" diyen bir basın mensubuna ise "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip..." diyerek karşılık verdi.

Ece Ronay tacizle suçlamıştı! Mehmet Ali Erbil’den günler sonra flaş hamle! “Bir tek yanlışım o” dedi özür diledi

"SOSYAL MEDYADA ÇOK EĞLENİYORUM"
Gazetecilerin, "Sosyal medyayı kapattım diyebiliyor musunuz? "sorusuna ise Erbil "Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum" diye konuştu.

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