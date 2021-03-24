Ece Gürsel'den kötü haber! 'Grip sandım' dedi koronavirüse yakalandığını açıkladı! Sağlık durumu nasıl?
Ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel'den kötü haber geldi. Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklayan Ece Gürsel, 'Grip sandım, bir yıl direndik ama koronavirüs buyurdu geldi' sözleriyle dikkat çekti. İşte koronavirüse yakalanan 38 yaşındaki Ece Gürsel'in sağlık durumu ve magazin dünyasından koronavirüsü atlatan ünlülerden gelen dikkat çekici açıklamalar...
"Bir yıl direndik ama koronavirüs buyurdu geldi bana... İlk üç gün grip olacak gibi hissettim kendimi.. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. İlaçla geçirmeye çalıştım, çünkü herhangi bir belirti yoktu. Fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım. Ve test pozitif. İki gündür yorucu geçiriyorum... Konuşmak çok yorucu oluyor, nefes almak da zor... Çok kötü bir duyguymuş... Tez vakitte geçer inşallah!"
KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI
Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı... Maslak'ta bir hastaneye girerken görüntülenen Ali Sunal, atlatmış olduğu koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki oyuncu, "Dikkat etmek gerekiyor. Sinsi bir salgın atlattık. Hastane süreci bitti" ifadelerini kullandı.
"Güzel bir şey için buradayız bebeğimizin kontrolü için geldik" diyen Sunal, "Gayet iyiyim, biraz ağır geçti beklediğimden. Hallettik çok şükür. Sağlığımız yerinde, dinlenme toparlanma süreci oluyor. Kızıma ya da eşime bulaşmadı" şeklinde konuştu. Bebeğinin 21 haftalık olduğunu belirten Ali Sunal, daha sonra kontrol için hastaneye giren eşi Nazlı Kurbanzade'nin yanına gitti.