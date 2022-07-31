Ece Erken'in hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski karısı Benan Kocadereli açtı ağzını yumdu gözünü: "Asıl mal kaçıran..."

Gelen tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım!" dedi. Bu açıklamalar sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de konuya dahil oldu.