Ece Erken'i savunan Nihat Doğan'ın hedefinde bu kez de Seren Serengil var! "Zinayı aşk diye meşrulaştırıyorsun"

"Benim için kıymetlisin ama bize yayıncılık dersi veremezsin. Sen nasıl Gülben Ergen'in birileriyle yaşadıklarına kızıyorsan, Hadise'nin her şeyini konuşuyorsan aynı eylemi yapan arkadaşını aklayıp paklayamazsın. Ortada ahlaksızlık varsa babam olsa söylerim. Ben uğursuz gelmiş olabilirim dedim... Gayri meşru aşkı meşrulaştırıyorsun. O zaman senin zina ile alakalı kelime etmeye hakkın yoktur. Sen konuşamazsın. Senin arkadaşın zina yaptı onu aşk diye pazarlıyorsunuz."