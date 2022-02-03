Ece Erken'i savunan Nihat Doğan'ın hedefinde bu kez de Seren Serengil var! "Zinayı aşk diye meşrulaştırıyorsun"
Ece Erken'i savunan Nihat Doğan'ın hedefinde bu kez de Seren Serengil var! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından magazin dünyasında ortalık karıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi Benan Kocadereli üzerinden Ece Erken'e yürüyen Nihat Doğan tepki çeken açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'e "Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kocam bu yüzden öldürüldü de..." diyerek herkesi şoke eden Nihat Doğan, son olarak "Benan hanım iki kere öldü" sözleriyle dikkat çekmişti. Nihat şimdi de Seren Serengil'in "Ona haksızlık yapan beni karşısında bulur" sözleriyle yine çileden çıktı bakın neler söyledi.
"ZİNAYI AŞK DİYE MEŞRULAŞTIRIYORSUN"
Ece Erken'i savunan Nihat Doğan'ın hedefinde bu kez de Seren Serengil var!
Nihat Doğan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine dair Ece Erken'i hedef almış ve "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de..." diyerek sert ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamalardan sonra Seren Serengil ise Ece Erken'i savunarak "Ona haksızlık yapan beni karşısında bulur" dedi. Bu ifadeler ise Nihat Doğan'ı çileden çıkardı.
"Benim için kıymetlisin ama bize yayıncılık dersi veremezsin. Sen nasıl Gülben Ergen'in birileriyle yaşadıklarına kızıyorsan, Hadise'nin her şeyini konuşuyorsan aynı eylemi yapan arkadaşını aklayıp paklayamazsın. Ortada ahlaksızlık varsa babam olsa söylerim. Ben uğursuz gelmiş olabilirim dedim... Gayri meşru aşkı meşrulaştırıyorsun. O zaman senin zina ile alakalı kelime etmeye hakkın yoktur. Sen konuşamazsın. Senin arkadaşın zina yaptı onu aşk diye pazarlıyorsunuz."